Россияне ищут помощников в вырезании снежинок и пошиве новогодних костюмов

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Аналитики маркетплейса бытовых услуг YouDo.com и маркетплейса Ozon выяснили, как изменился спрос на услуги категорий перед новогодними утренниками.
Пользователи всё чаще ищут исполнителей, которые помогут им вырезать снежинки, подготовить новогодние поделки и сшить костюм для ребенка, пишут «Известия».
Спрос на услуги швей вырос на 47% по сравнению с ноябрем, а на услуги виртуального помощника, способного выполнить творческое задание в школу увеличился на 32%. Число заказов готовых детских карнавальных костюмов на маркетплейсе увеличилось на 40%.
В топе самых популярных заданий от родителей попали пошив костюма для ребенка к утреннику. Задание оценивается в 2,1 тыс. рублей. Исполнение новогодней поделки стоит 462 рубля, а вырезание снежинок из бумаги обойдётся в 671 рубль.
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Спрос на услуги швей вырос на 47% по сравнению с ноябрем, а на услуги виртуального помощника, способного выполнить творческое задание в школу увеличился на 32%. Число заказов готовых детских карнавальных костюмов на маркетплейсе увеличилось на 40%.
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Мария Фирсова