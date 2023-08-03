Россияне массово перестали ездить в Европу

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Количество российских туристов, посещающих Европу, сократилось на 90 процентов в сравнении с уровнем до пандемии COVID-19. Это стало известно из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), которые были опубликованы в газете «Известия».
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян предупредил, что перспективы улучшения ситуации в ближайшем будущем выглядят маловероятными. Процесс получения виз стал более сложным, разрешения на въезд, как правило, выдаются только на длительность поездки, а консульства часто закрываются, указал он. В то же время, некоторые европейские страны, такие как Греция, Италия, Испания и Франция, продолжают оставаться относительно гостеприимными для российских туристов.
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Артем Кузьмин