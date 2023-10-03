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Россияне могут остаться без VPN

В 2024 году РКН может заблокировать все VPN-сервисы в России
03 октября 2023, 16:04
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

Роскомнадзор планирует заблокировать все VPN-сервисы, которые помогают россиянам обходить ограничения, об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин в интервью «РИА Новости».
«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», - прокомментировал ситуацию Шейкин.

По словам Шейкина, особо важно заблокировать те сервисы, которые позволяют получить доступ к продуктам компании Meta*.


Ранее в генеральную прокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу заместителем председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артемом Шейкиным были направлены обращения. В них сенатор просил проверить на предмет кабальности условия договоров операторов сотовой связи.

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#роскомнадзор
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В Реутове утвердили новый стандарт лавочек
03 октября 2023, 16:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

В подмосковном Реутове внедрили новый стандарт деревянных скамеек цвета белого дуба, такие уже были установлены в обновленном парке за ДК «Мир» в рамках второго этапа благоустройства, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«В рамках второго этапа обновления парка за ДК «Мир» мы установили новые скамейки, а в этом году мы обновили их цвет и получили множество положительных отзывов от жителей. Приняли решение внедрить стандарт внешнего вида скамеек на территории Реутова. Для всех управляющих и обслуживающих организаций теперь утвержден единый стиль того, как должна выглядеть лавочка – сломанную или поврежденную скамейку будут менять на новую светлую в стиле «хай-тек». Функциональность, комфорт, практичность – то, чего мы придерживаемся при благоустройстве городских территорий», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова. 

Он отметил, что согласно новому стандарту управляющие и обслуживающие компании будут устанавливать деревянные лавочки цвета беленного дуба. Обрабатываться скамейки будут сверхпрочной лазурью на гибридной основе. 

В пресс-службе напомнили, что помимо обновленных скамеек в парке за ДК «Мир» после завершения третьего этапа благоустройства жители Реутова могут полюбоваться «сухим» фонтаном или отдохнуть под перголой.

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#мир
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135 воспитанников пошли в новый детский сад в Долгопрудном
03 октября 2023, 16:11

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В долгопрудненском микрорайоне «Бригантина» торжественно открыли новый детский сад «Маяк» на 135 мест. Садик входит в состав образовательного комплекса школы №7, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Это уже второй садик в этом микрорайоне. Первый, на 165 мест, заработал два года назад.
«Такое событие, как открытие детсада, – всегда праздник. Его востребованность велика – он расположен в динамично развивающемся новом микрорайоне с плотной застройкой», – сказал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин, по инициативе которого возобновилось строительство. 
Во время торжественной церемонии открытия детсада депутат Госдумы Ирина Роднина пожелала воспитанникам детсада самых радостных событий и счастливого детства.
 
После традиционной церемонии торжественного перерезания ленточки высокие гости отведали хлеб-соль, посмотрели, как оборудованы группы, залы, пищеблок и санузлы. Они оценили медицинскую комнату, кабинеты психолога и логопеда, осмотрели пункт охраны, оснащённый камерой «Безопасный регион».
 
Площадь двухэтажного детсада – 2,7 тыс кв м. В нём будут работать шесть групп по 20-25 человек. Каждая группа имеет своё название: «Дельфинчики», «Крабики» и так далее.

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#владислав юдин
#долгопрудный
#образование
#детсад
#детский сад
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Новые станции и научная база: Академик Маринин раскрыл планы РФ после крушения «Луны-25»
Академик Маринин рассказал о космических планах России после крушения «Луны-25»
03 октября 2023, 16:07

Фото: Telegram-канал "Роскосмос"

Представители «Роскосмоса» назвали наиболее вероятную причину крушения станции «Луна-25». По предварительным данным, крушение вызвала нештатная работа бортового комплекса управления.
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член общественного совета госкорпорации Роскосмос Игорь Маринин рассказал «Радио 1», что Луна считается сложным объектом для любой космической станции, а невыполнение посадки – один из возможных вариантов. По словам учёного, специалисты должны учесть этот опыт лунной программы, чтобы предотвратить следующие крушения. 
«Повторять эту же станцию и эту же программу не предполагается. “Роскосмос” будет идти намеченным путём, и следующая по плану станция — орбитальная. Мощный аппарат будет выведен на окололунную орбиту, он будет с хорошим разрешением снимать участки поверхности луны для составления карты для последующих посадок. Кроме того, там будет соответствующая радиотехническая аппаратура для ретрансляции сигналов с последующих космических аппаратов», — поделился Маринин.
В планах «Роскосмоса» посадить новую станцию вблизи южного полюса и с помощью ретранслятора собирать информацию с поверхности Луны. Также на случай внештатной ситуации предполагается создание второй такой же станции.
«Вторая станция нужна на случай аварии. Но если всё пройдёт хорошо, то её планируют посадить в другом районе. В таком случае они будут запущены с разницей примерно два года. Вторая станция должна будет произвести забор и доставку грунта на землю в 2030-м году или в начале 2040-х годов», — сказал Маринин.
Академик также рассказал, что Россия совместно с Китаем и ЮАР разрабатывают программу по строительству посещаемой лунной научной базы. Согласно проекту, в середине 2040-х годов объект уже будет работать автоматически, а представители стран-участниц будут посещать его, собирать необходимую информацию, настраивать аппаратуру.

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#россия
#станция
#луна
#роскосмос
#аппарат
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Стало известно, как будет развиваться производство электротранспорта в России
Евдокимов: развитие электротранспорта остаётся перспективным направлением
03 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Евдокимов в беседе с RT рассказал о перспективах развития электротранспорта в России.
Специалист отметил, что развитие электроранспорта в России – перспективное направление. Этому способствует простота строения электромобиля, по сравнению с обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Разница между ними в номенклатуре запчастей, которые в случае с электромобилем легче производить локально.

Второй причиной перспективности направления являются развивающиеся отношения России с Китаем и Индией. Евдокимов отметил, что в настоящее время в Китае производится около половины всех электромобилей. А к 2030 году Индия займёт четвёртое место по размеру рынка для электротранспорта. Таким образом, развитие партнёрских отношений поспособствует и развитию отрасли в России.

Кроме того, собеседник RT отметил, что в России имеются запасы никеля и кобальта, которые являются компонентами аккумуляторных кислотных батарей (АКБ) электромобилей. А в дружественных для России странах происходит добыча лития и меди, что обеспечит отрасль полным набором необходимых компонентов.

Немаловажным моментом, по мнению Евдокимова, является опыт российских специалистов в производстве электромобилей и, в большей степени, электробусов. 

При этом, специалист отметил, что электротранспорт в ближайшие несколько лет не сможет совершать перевозки между городами, поскольку для этого необходимы мощные зарядные станции на всём протяжении пути. Для их установки и работы необходима специальная электросетевая инфраструктура, которой в России пока нет. 

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#электромобили
#россия
#развитие
#инфраструктура
#будущее
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В парке за ДК «Мир» в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили 153 дерева
03 октября 2023, 16:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Фомичевым и жителями приняли участие в заключительном дне областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой в парке за ДК «Мир» высадили 153 саженца, сообщает пресс-служба главы городского округа.
«В последний день общеобластной акции «Наш лес. Посади своё дерево» вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Васильевичем Фомичевым, активными жителями, сотрудниками предприятий и школьниками высадили саженцы деревьев в парке за ДК «Мир». На протяженности всего парка высадили 53 крупномерных дерева, из них 24 сосны и 29 лип», — сказал Станислав Каторов.

Глава Реутова отметил, что при формировании «зелёного каркаса» в Реутове важно привлекать всё больше людей к экологическому процессу. 
«Сегодня был рад видеть инициативу сотрудников нашей компании, занимающейся складской и транспортной логистикой, «Welldone»: они самостоятельно закупили деревья и пришли на акцию. Вместе с ними высадили сиреневую аллею из 100 саженцев», — рассказал Каторов. 

В пресс-службе добавили, что в подмосковном Реутове с начала старта акции «Наш лес. Посади свое дерево» высажено 470 саженцев деревьев и кустарников: липы, клены, ивы, яблони, сосны и многое другое.

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#мир
#реутов
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Хозяин бросил породистого кота в Лотошинской ветеринарной клинике
03 октября 2023, 15:55

Фото: Минсельхозпрод МО

Хозяин породистого кота бросил питомца в подмосковной госветклинике. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
«Мужчина под видом посетителя пришёл в Лотошинскую участковую ветеринарную лечебницу и оставил пятилетнего сфинкса Степана в кабинете врача. Затем владелец животного скрылся на автомобиле. Ветеринары провели экспресс-диагностику состояния здоровья кота. Он здоров, за исключением незначительного воспаления слизистой глаз», – рассказал Воскресенский.
Степану временно выделили место в кабинете ветклиники. По словам сотрудников, у него хороший аппетит, он приучен к лотку и воспитан. Однако кот очень нуждается в новом доме и заботливых владельцах.

Как отмечают специалисты, такое безответственное отношение к домашним животными наблюдается не впервые. Нередко хозяева заводят питомцев и, наигравшись, выбрасывают на улицу, подбрасывают в приюты и ветеринарные клиники.

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#минсельхозпрод мо
#кот
#животные
#ветеринары
#клиника
#московская область
#подмосковье
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Курский пенсионер предстанет перед судом за изощренное издевательство над котами
03 октября 2023, 15:49

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Пенсионер из Курской области угодил на скамью подсудимых за жестокое обращение с животными. Недолюбливающий кошек мужчина расставлял на своем участке капканы на них.
Однажды соседи увидели, как котоненавистник бьет палкой по голове и спине угодившее в капкан животное. Они рассказали об этом хозяйке кота, которая обратилась в полицию, сообщает «Газета.ру». Правоохранители возбудили в отношении пенсионера уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Позже обвиняемый объяснил происшедшее своей нелюбовью к кошкам. Он неоднократно конфликтовал с соседями из-за того, что их питомцы забирались к нему на участок. Чтобы отвадить непрошенных гостей, мужчина установил вокруг дома капканы на котов.

Дело будет рассмотрено в Советском районном суде. Подсудимому может грозить до пяти лет лишения свободы. Кроме того, пенсионеру также предъявлен иск о возмещении морального вреда и материального ущерба.

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#дома
#кот
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У станции Удельной в Раменском открыли разноуровневый пешеходный переход
03 октября 2023, 15:20

Фото: Минтранс МО

У железнодорожной станции Удельная в Раменском городском округе открыли разноуровневый пешеходный переход через пути. Он соединил улицу Интернациональную и Южный проспект, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Теперь переход через железную дорогу будет безопаснее и комфортнее для более чем 20 тыс жителей близлежащих районов. Раньше на этом месте был наземный переход, не отвечавший требованиям безопасности. Его демонтировали. Новый переход полностью соответствует принятым в Подмосковье стандартам безопасности. 
 
Переход включает пролётное строение длиной 65 м, две башни-схода с лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Остекление выполнено из ударопрочного стекла триплекса. 
 
Завершены основные строительно-монтажные работы. Сейчас ведутся монтаж вентилируемых фасадов и благоустройство прилегающей территории.
 
Как напомнили в министерстве, подобные переходы уже действуют в Подмосковье в Химках, Истре, Реутове и Люберцах. Благодаря их открытию удалось сократить смертность на путях почти на 100%. До конца года планируется открыть ещё два разноуровневых пешеходных перехода в Ленинском и Серпухове.

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#железнодорожная станция
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#пешеход
#инфраструктура
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
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Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию
03 октября 2023, 15:17

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Даню Милохина официально призвали на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. По месту его прописки в Анапе пришли с повесткой люди из военкомата на второй день начавшегося в России осеннего призыва.
Как сообщает телеграм-канал Mash, находившийся в квартире отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку, заявив, что его сын находится за границей и передать бумажку он ему не сможет. Работники военкомата ушли, но обещали наведаться повторно.

Известно, что после публикации в СМИ и телеграм-каналах информации о том, что Даня Милохин не имел никакого права на отсрочку от призыва на воинскую службу, в военкомате Анапы, где он прописан, начался настоящий переполох. Сам же тиктокер, ненадолго вернулся в Россию из Дубая в сентябре нынешнего года, но после поста российской общественницы Екатерины Мизулиной, в котором она призывала отправить Милохина проходить срочную службу, он снова быстро покинул Родину, не дожидаясь начала осеннего призыва.

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