Россияне могут остаться без VPN

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Роскомнадзор планирует заблокировать все VPN-сервисы, которые помогают россиянам обходить ограничения, об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин в интервью «РИА Новости».
«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», - прокомментировал ситуацию Шейкин.
По словам Шейкина, особо важно заблокировать те сервисы, которые позволяют получить доступ к продуктам компании Meta*.
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Евгения Парфентьева