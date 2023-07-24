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Россияне начали смотреть ТВ-3 из-за неуверенности в будущем

Социолог Макушева объяснила, почему в России набирает популярность мистический контент
24 июля 2023, 13:07

Фото: Istock/Oksana Zueva

В России вырос спрос на мистический и эзотерический контент. В частности, руководители телеканалов отметили рост рейтингов у передач «экстрасенсы. Битва сильнейших», «Слепая», «Гадалка» и так далее.
Руководитель исследовательского агентства «Макушева и партнёры» Мария Макушева рассказала, что люди обращаются к магии в периоды неопределённости. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что россияне таким образом пытаются найти опору.
«Когда растёт неопределённость, когда снижается контроль человека над обстоятельствами, когда многое меняется не по нашей воле, мы теряем чувство опоры и стремимся вернуть себе контроль. Вот тогда возникает запрос на гадания, астрологию, всякие мистические предсказательные инструменты, парапсихологию», — сказала Мария Макушева.

По словам социолога, к гаданиям и мистике прибегают не только стереотипные домохозяйки, но и представители бизнеса и даже политики. Момент ритуала и предсказания важен и для тех, кто связал свою жизнь с экстримом: пилоты, спортсмены.

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#мистика
#сериал
#Мария Макушева
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В ГД отказались от идеи повысить штраф за неявку по повестке до 50 тысяч рублей
В Госдуме предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей
24 июля 2023, 13:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Максимальный штраф за неявку гражданина в военкомат без уважительной причины по повестке может быть введен в размере 30 тыс. рублей, а не 50 тыс. рублей.
Соответствующая информация содержится в базе данных поправок Госдумы. 

Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта, депутаты выступили с инициативой о понижении суммы штрафа до 30 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, россиянину грозит штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. 20 июля комитет по госстроительству одобрил предложенные поправки, которые касались увеличения штрафа до 50 тысяч рублей. В настоящее время, в базе данных содержится информация о том, что депутаты предложили ​законодательно установить штраф в размере 30 тысяч рублей. 

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#Госдума
#штраф
#поправки
#военкомат
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Agence France-Presse: Грете Тунберг грозит до полугода тюрьмы
24 июля 2023, 12:49

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Шведскую экологическую активистку Грету Тунберг могут заключить в тюрьму на срок до шести месяцев. Согласно полицейскому отчету, она принимала участие в демонстрации, которая мешала движению автомобилей.
Кроме того, Тунберг ослушалась приказа правоохранителей уйти с проезжей части, передает Agence France-Presse. В понедельник, 24 июля, она предстанет перед судом за нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё. Хотя максимальное наказание за такой проступок может составлять до шести месяцев тюремного заключения, прокурор Шарлотта Оттосен отметила, что обычно нарушителям удается отделаться штрафом.

Во время акции, за неправильное проведение которой будут судить Грету Тунберг, группа демонстрантов из организации Reclaim the Future пыталась заблокировать въезд в порт города Мальмё на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива.

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#тунберг
#швеция
#суд
#наказание
#демонстрация
#полиция
#акция
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75 стоматполиклиник в Подмосковье приведут к единому стандарту
24 июля 2023, 12:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется привести в единому стандарту 75 стоматологических поликлиник.
Андрей Воробьёв отметил необходимость увеличения числа стоматологических центров, где возможно оказание помощи под наркозом. Губернатор подчеркнул, что тема наркоза является особенно чувствительной оказании стоматологической помощи.
«Современная стоматология обращает внимание на то, что такая услуга должна быть доступна не только в наших 2 центрах, но гораздо шире география должна быть нами обеспечена», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Главной задачей создания проекта перезагрузки стоматологических поликлиник выступает стандартизация стоматологических служб. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению
«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — добавил Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Планируется со временем привести к единому стандарту все стоматологические поликлиники.

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#стоматология
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В Superjob раскрыли, кто чаще всего работает удалённо
Superjob: в России стало меньше вакансий для работы на удалёнке
24 июля 2023, 12:32

Фото: IStock/AntonioGuillem

Почти половина россиян, работающих на удалёнке, предпочтёт увольнение возвращению в офис. Об этом свидетельствуют данные исследования Superjob.ru.
В то же время на рынке труда идёт активное смещение приоритетов. Как рассказал «Радио 1» основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров, вакансий для удалённых сотрудников становится всё меньше.
«Ковид дал огромный толчок удалёнке, и сейчас вакансий, которые предлагают удалённую работу намного больше, чем было до ковида, но всё равно идёт корректировка. Сейчас вакансий с удалённой занятостью несколько меньше, чем год назад», — сказал Алексей Захаров.
По его словам, зарплата у удалённых и офисных работников почти не отличается. Но специалист подчеркнул, что не всем профессиям подходит онлайн-формат работы.
«Все эти вакансии связаны с умственной работой. Если мы берём программистов, большая часть из них не любит офисной суеты. Даже если человек не интроверт, то работа всё равно требует сосредоточения. То же самое можно сказать о композиторе. Ну не будет он писать музыку, если рядом сидит ещё 20 композиторов и каждый стучит по клавишам», — сказал представитель Superjob.ru.
Алексей Захаров добавил, что часто удалённый формат работы подходит для женщин в декрете, которые также занимаются «умственной работой».

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#работа
#вакансии
#удалённая работа
#Алексей Захаров
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Аналитики назвали самые популярные вакансии у молодёжи
24 июля 2023, 12:18

Фото: iStock/Drazen Zigic

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, какие профессии пользуются популярностью у соискателей до 20 лет. Об этом сообщает RT.
Результаты исследования показали, что молодёжь интересуется вакансиями продавцов, официантов, барменов, упаковщиков, курьеров и менеджеров по продажам. В этом году лидирует профессия бармена/официанта (78%).

Также сообщается, что за последние годы число новых резюме молодых кандидатов увеличилось на 42%.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в беседе с RT рассказал, что увеличение числа потенциальных работников всегда происходит в период с июня по июль и связано с началом летних каникул. Однако за последние три года прирост не превышал 25-30%. Также он уточнил, что работодатели всегда выставляют новые вакансии, не требующие опыта работы, именно в указанный период.

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#работа
#вакансия
#молодёжь
#аналитика
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В Мытищинской поликлинике начали работать новые стоматологические кабинеты
24 июля 2023, 12:15

Фото: istockphoto / SbytovaMN

В городском округе Мытищи в поликлинике «Пироговская Ривьера» открыли стоматологические кабинеты.
На сегодняшний день на базе Мытищинской городской больницы работают 9 стоматологических кабинетов, в которых прием ведут 11 квалифицированных врачей, также открыт детский стоматологический кабинет. 
«Очень приятно, что есть доступ и для детей. Очень надеюсь, что наши врачи обеспечат необходимые услуги», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Губернатор Подмосковья спросил у главврача поликлиники «Пироговская Ривьера» какие сейчас очереди в стоматологические кабинеты. 
«Запись происходит практически день в день, иногда задержка на 1 день в связи с выходными днями», — сказала главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.
Министр здравоохранения региона отметил важность внедрения единого стандарта стоматологических поликлиник в Подмосковье. 
«Мы начали разрабатывать стандарты поликлиник. В этом году начали внедрять стандарт стоматологических поликлиник. В проекте участвуют 75 юридических лиц. В этом вопросе проработали вопрос качества медицинского обслуживания. Мы открываем новые места оказания стоматологической помощи, где будут оказывать помощь под наркозом», — министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#стоматология
#здоровье
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Эксперты назвали главными страхами россиян диверсии, наемников и насекомых
24 июля 2023, 12:13

Фото: istockphoto/Jose Miguel Sanchez

Во втором квартале 2023 года жители России проявляли наибольшую тревогу в отношении диверсионной деятельности и нашествия насекомых. Это стало известно из доклада, представленного в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС», подготовленного одноименной коммуникационной компанией.
К середине года тревожность россиян, связанная с этими факторами, выросла вдвое. По откликам в социальных сетях, возглавили рейтинг провалившийся мятеж ЧВК «Вагнер» и нашествие непарного шелкопряда на разные регионы страны, передает «Коммерсант». Также к важным событиям, которые привели к повышению уровня тревожности, россияне относят атаку беспилотников на Москву 30 мая. Также высокое место среди главных страхов заняли стихийные бедствия, такие, как пожары и наводнения.

Кроме того, в список тревожащих россиян событий попали атаки ВСУ на мирные города, ядерная угроза, отравление некачественной пищей или алкоголем, возможное нападение бродячих собак.

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#тревожность
#страх
#россияне
#диверсия
#шелкопряд
#отравление
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Спокойствие, только спокойствие: гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 июля
24 июля 2023, 11:59

Фото: IStock/fizkes

Забота и щедрость в любви, осторожность в работе и спокойствие в личной жизни: что нужно делать, и от чего следует отказаться в предстоящую неделю? Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Так, с 24 июля по 30 июля всем знакам зодиака нужно быть осторожнее на работе. По словам астролога, в этот период важно придерживаться пословицы «доверяй, но проверяй». Это касается документов и рабочих задач. Также не следует торопить события. Если вам предстоит провести важные переговоры, не спешите и в спокойном темпе выполните задание. 

В любовной же сфере нужно проявить заботу и щедрость. Анна Лебеденко подчеркнула, что счастье в личной жизни наступит, если радовать и угождать партнёру, а также интересоваться его желаниями.  

Что касается здоровья, стоит следить за гигиеной и поддерживать чистоту. Эксперт рекомендовала исключить стресс и перенапряжение, как интеллектуальное, так и эмоциональное.  

Особые рекомендации для каждого знака зодиака  

Овну на этой неделе следует быть организованным и сосредоточиться на своих делах. Людей, которые живут под этим знаком зодиака, ожидают счастливые перемены.  

Тельцам рекомендуют сохранять хорошее настроение и не поддаваться пессимизму. Отдыхайте и хорошо высыпайтесь, не дожидаясь усталости.  

Близнецам стоит больше времени уделить семейным хлопотам. Ваши близкие нуждаются в заботе и внимании.  

Ракам предсказали позитивное настроение на предстоящей неделе. Вы заслуженно окажетесь в центре внимания и услышите комплименты и похвалу.  

Львам лучше не поддаваться желанию тратить большие суммы денег. Будет разумнее продумать свои расходы.  

Девам необходимо беречь своё здоровье и не допускать переутомления. Помните про вкусное и полезное питание, — оно поможет постоянно быть в тонусе. 

Весы на этой неделе могут рассчитывать на новые связи, которые окажутся перспективными и надёжными. Но помните, что важно выполнять обещания и быть человеком слова.  

Скорпионы могут ощутить потребность в спокойном и размеренном отдыхе, особенно после общения. Астролог рекомендует больше читать или слушать любимую музыку.  

Стрельцам на этой неделе рекомендуется работать старательнее. Благодаря этому вы сможете раскрыть свои таланты. Астролог также подчеркнула, что это благоприятное время для изучения чего-то нового.  

Козерогам в этот период особенно важна любовь, именно эта сфера вашей жизни сейчас волнует вас больше всего. Можете начинать радоваться: вы почувствуете взаимность и приятные эмоции уже в ближайшее время.  

Водолеям необходимо приложить усилия и постараться для достижения своих целей. Избегайте авантюр и стремитесь к стабильности.  

Рыбы будут романтичны и уверены в себе на предстоящей неделе. В любых делах вы можете рассчитывать на личные симпатии и своё обаяние.

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#гороскоп
#знак зодиака
#астролог
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В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова
В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова, подозреваемого в хищении 188 млн гривен
24 июля 2023, 11:46

Фото: iStock/BrianAJackson

На Украине задержан бывший одесский военный комиссариат Евгений Борисов, которому ранее объявили о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн гривен.
О задержании чиновника сообщает офис генпрокурора Украины в телеграмм-канале.

Борисов подозревается в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. По имеющейся информации, экс-одесский военком злоупотреблял служебными полномочиями и уклонялся от несения службы. За время своей служебной деятельности, чиновник присвоил 188 млн гривен, после чего скрылся, за что был объявлен в розыск.

В настоящее время бывший военком задержан, ему грозит до 10 лет колонии. 

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#Украина
#задержание
#Одесса
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