Россияне начали смотреть ТВ-3 из-за неуверенности в будущем

Фото: Istock/Oksana Zueva
В России вырос спрос на мистический и эзотерический контент. В частности, руководители телеканалов отметили рост рейтингов у передач «экстрасенсы. Битва сильнейших», «Слепая», «Гадалка» и так далее.
Руководитель исследовательского агентства «Макушева и партнёры» Мария Макушева рассказала, что люди обращаются к магии в периоды неопределённости. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что россияне таким образом пытаются найти опору.
По словам социолога, к гаданиям и мистике прибегают не только стереотипные домохозяйки, но и представители бизнеса и даже политики. Момент ритуала и предсказания важен и для тех, кто связал свою жизнь с экстримом: пилоты, спортсмены.
Читайте также:
Топ-5 самых популярных современных гаданий
Россиянам рассказали, как работают приметы
Нумеролог Панферова рассказала, какие камни подходят для энергетической защиты
«Когда растёт неопределённость, когда снижается контроль человека над обстоятельствами, когда многое меняется не по нашей воле, мы теряем чувство опоры и стремимся вернуть себе контроль. Вот тогда возникает запрос на гадания, астрологию, всякие мистические предсказательные инструменты, парапсихологию», — сказала Мария Макушева.
Читайте также:
Топ-5 самых популярных современных гаданий
Россиянам рассказали, как работают приметы
Екатерина Шмакова