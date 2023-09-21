Россияне назвали профессии, которые может заменить ИИ

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Так, согласно результатам анкетирования, первыми лишатся работы билетёры (77%), кассиры (67%), работники типографий (51%), а также работники банков, выполняющие определённый перечень рутинных задач, который может сделать машина (29%).
Также в ходе опроса были определены профессии, которые не сможет заменить ИИ. Это врачи (88%), строители (68%), полицейские (63%), адвокаты (55%) и страховые агенты (31%).
По мнению респондентов, в ближайшем будущем будут распространены такие специальности как: разработка программ с искусственным интеллектом (84%), профессии, связанные с обеспечением информационной (59%) и кибербезопасности (57%).
В опросе приняли участие более 2,4 тысяч россиян.
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