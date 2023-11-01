Россияне назвали самую лёгкую для трудоустройства профессию

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Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают самой лёгкой для трудоустройства профессию курьера.
Так ответили 57% опрошенных.
В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).
Кроме этих профессий, россияне назвали водителей, поваров, маркетологов, дизайнеров, спортсменов, проводников и актёров также лёгкими для трудоустройства.
Как передаёт RT, исследование проводилось среди респондентов из всех регионов России, в опросе поучаствовали 3,2 тыс. человек.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 57% россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием. При этом, 28% респондентов признались, что используют еду в борьбе со стрессом.
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В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).
Как передаёт RT, исследование проводилось среди респондентов из всех регионов России, в опросе поучаствовали 3,2 тыс. человек.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 57% россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием. При этом, 28% респондентов признались, что используют еду в борьбе со стрессом.
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Мелисса Тимофеева