Россияне назвали самую важную бытовую технику в доме

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Исследование «АльфаСтрахование» показало, что 58% россиян считают наиболее важной бытовой техникой в доме стиральную машину.
К числу важной бытовой техники участники опроса также отнесли холодильник (53%), посудомойку (33%), кондиционер (19%), электрочайник (13%), духовку (15%), плиту (12%) и кофемашину (12%).
При этом, 42% опрошенных отметили, что нужные в хозяйстве бытовые приборы покупают только в том случае, когда старые уже не работают.
Как передаёт Газета.ру, 28% россиян меняют технику раз в 2-5 лет, 16% могут позволить покупать себе технику импульсивно по мере появления новых моделей, а каждый пятый выбирает регулярное обслуживание. При покупке новой технике большинство опрошенных предпочитают посмотреть товар живьём.
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Мелисса Тимофеева