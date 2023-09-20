Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто

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«Почти половина опрошенных россиян (45%) чинят свой автомобиль раз в год, а ещё 19% респондентов рассказали, что их транспортным средствам ремонт требуется два-три раза в год, 5% — четыре-пять раз и столько же (5%) — более пяти раз в год», — приводит результат опроса RT.
По данным опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», 63% россиян ремонтируют машину в автосервисе, 23% делают это самостоятельно, а 15% респондентов обращаются за помощью к друзьям или знакомым.
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