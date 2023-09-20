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Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто

20 сентября 2023, 19:22
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Аналитики выяснили, как часто россияне ремонтируют свои машины, сколько тратят на ремонт и обслуживание в год, а также какие инструменты и аксессуары считают самыми необходимыми. Об этом сообщает RT.
«Почти половина опрошенных россиян (45%) чинят свой автомобиль раз в год, а ещё 19% респондентов рассказали, что их транспортным средствам ремонт требуется два-три раза в год, 5% — четыре-пять раз и столько же (5%) — более пяти раз в год», — приводит результат опроса RT.

По данным опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», 63% россиян ремонтируют машину в автосервисе, 23% делают это самостоятельно, а 15% респондентов обращаются за помощью к друзьям или знакомым.


Отмечается, что наиболее необходимыми вещами в автомобиле оказались запасное колесо и домкрат, остальные участники опроса выделили аптечку и огнетушитель, набор ключей и трос.

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#дачи
#дома
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Россиянам рассказали о полезных приложениях для школьников
Эффективно и интересно: ТОП-10 приложений для школьников
20 сентября 2023, 19:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

На сегодняшний день существует множество приложений, которые помогают школьникам в обучении. О наиболее полезных и интересных приложениях сообщает RuNews24.
Для изучения языков

Фиксики: английский для детей. Это приложение ориентировано на учеников младших классов. С помощью яркой анимации, графики и интерактивных заданий ребенок с удовольствием будет изучать иностранный язык.

Duolingo. Это официальное приложение известной онлайн-платформы для изучения языков. Оно является подходящим не только для школьников, но и для их родителей. Приложение включает в себя различный набор языков, в том числе и маловостребованные.

DeepL Переводчик. По мнению авторов статьи на RuNews24, это один из лучших переводчиков, который обходит по качеству перевода Google или Яндекс. Приложение включает в себя 29 языков, с помощью него можно переводить не только текст, но и аудио речь.

Энциклопедии, ответы на вопросы, подготовка к ЕГЭ

Учебник «Фоксфорд». В нем любой школьник сможет найти интересующую информацию по разным предметам. Приложение предоставляет краткую справку с главными тезисами по теме.

Грамотей. Это приложение дает возможность проверять орфографию, а также улучшать ее. В программе содержится 20 заданий. Подойдет для любого возраста.

Examer. Помогает школьникам готовиться к ЕГЭ. Школьник самостоятельно ставит себе цель в приложении ― сколько баллов ему нужно набрать по предмету, а приложение автоматически подбирает вопросы по заданной цели.

Для изучения математики

Намби. Отличный помощник в изучении математики для первоклассников. С помощью него ребенок научится простым математическим действиям.

MATH 42. Такое приложение хорошо подойдет старшеклассникам и даже студентам. С его помощью можно решать сложные задачи и подробно видеть ходы их решения. 


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#ии
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Вице-премьер Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива
20 сентября 2023, 18:43

Фото: istock / bizoo_n

Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума заявил, что правительство России работает над балансировкой оптовых цен на рынке горючего.

По словам премьера, цены уже снижаются, а рынок балансируется.  Информацию передает агентство ТАСС.

«Задача стоит на внутреннем рынке цены держать и не повышать, что в принципе и удается вертикальным [интегрированным] компаниям», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Напомним, что недавно стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. Так, по итогам торгов топливо АИ-95 потеряло 5,06% в цене и составило 69 272 рублей за тонну. Бензин АИ-92 упал в цене на 6% и сейчас стоит 66083 рублей за тонну.

Ранее Александр Новак заявлял, что в России сейчас проблем с наполнением рынка, дефицита топлива не наблюдается.

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#топливо
#рынок
#правительство
#цены
#премьера
#бензин
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В Московской области дан старт проекту по работе с приёмными детьми
20 сентября 2023, 18:39

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье стартовал обучающий проект по работе с приёмными детьми. Он предназначен для директоров школ, учителей и приёмных родителей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Проект носит название «В класс пришел приёмный ребенок». В его рамках директора и учителя школ, сотрудники органов опеки и приёмных родители смогут выработать единый подход в оказании помощи усыновлённому ребёнку в период адаптации. Новый проект охватит свыше 3 тыс специалистов.
 
Занятия пройдут с 19 сентября по 8 ноября во всех городах Подмосковья. Обучающая программа предусматривает тренинги, деловые игры, занятия по технике экстренной самопомощи в кризисных ситуациях, дискуссионные площадки. 
 
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#минсоцразвития мо
#приёмные родители
#дети
#обучение
#педагоги
#московская область
#подмосковье
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Ипотеку на упрощённых условиях оформили уже около 500 подмосковных ИТ-специалистов
20 сентября 2023, 18:04

Фото: Минжилполитики МО

Около 500 сотрудников высокотехнологичных компаний Подмосковья оформили льготную ипотеку на новых условиях с начала сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.
Льготную ипотеку они могут оформить с сентября этого года. Уже одобрено почти 500 заявок на кредиты на 1,8 млрд рублей. А всего за время действия льготной ипотеки её оформили более 5 тыс сотрудников высокотехнологичных компаний региона.
 
Ставка по льготной ипотеке для ИТ-специалистов составляет 5%. Программа работает с мая прошлого года. Чтобы ею воспользоваться, нужно работать в аккредитованной компании, иметь российское гражданство и быть не старше 50 лет. 
 
Специалисты от 36 до 50 лет должны иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс рублей для городов-миллионников и не менее 70 тыс - для остальных городов и муниципалитетах. 
 
С сентября требования к размеру зарплаты не предъявляются к сотрудникам в возрасте до 35 лет. 

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#ипотека
#надежда куртяник
#льготная ипотека
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье построили первый тематический плейхаб
20 сентября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Первый на территории Московской области тематический плейхаб построили в «Мытищи Парке».

В жилом комплексе «Мытищи Парк» построили игровое пространство площадью более 0,5 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Тематический плейхаб спроектирован в концепции «Стрела»: его расположили вдоль главного бульвара жилого комплекса, а центральным элементом пространства стал детский трек. Главной фигурой игрового пространства стала канатная башня с горкой-трубой, рядом с которой расположится необычный батут, изготовленный по индивидуальному проекту. 


Девелопером проекта стала Группа компаний «Самолет». 

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#самолет
#парк
#строительство
#мытищи
#правительство
#физтех
#отель
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Серебряные Пруды вошли в число самых безопасных для детей подмосковных муниципалитетов
20 сентября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

Городской округ Серебряные Пруды вошёл в число самых безопасных для детей муниципалитетов Московской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она привела статистику детского травматизма в регионе минувшим летом.
Число происшествий с детьми в регионе в летний период сократилось на 35% по сравнению с 2022 годом. На 27% стало меньше погибших детей. Положительную динамику демонстрируют практически все показатели. Так, количество ДТП с детьми-пешеходами сократилось почти на 44%, погибших несовершеннолетних не было. 
 
В происшествиях, связанных с пожарами и газом, пострадали на 40% меньше детей, чем год назад. На 34% стало меньше случаев выпадения детей из окон,
сообщила Мишонова.
 
В то же время при общем снижении числа пострадавших на воде возросло число погибших. В этом году зафиксировано 22 трагических случая. На железных дорогах пострадали шесть детей, восемь погибли.

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#ксения мишонова
#дети
#серебряные пруды
#подмосковье
#московская область
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Автоэксперт Кадаков предложил разрешить оформлять ОСАГО на водителя
20 сентября 2023, 17:07

Фото: iStock/everydayplus

Главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с Общественной службой новостей законопроект, который предлагает внести поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств.
В конце этого месяца в Госдуме рассмотрят законопроект, который предлагает внести поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств. Согласно этому законопроекту, произойдет отмена обязанности для водителей машин предъявлять полис ОСАГО при постановке автомобиля на учет, а также разрешение регистрации транспортного средства, которое объявлено в международный розыск через Интерпол.

По мнению Кадакова, такой законопроект может усложнить жизнь автомобилистов. Кадаков утверждает, что плюс заключается в том, что снять машину с учета в некоторых ситуациях будет проще, однако есть и нюансы. Эксперт посчитал договор купли-продажи, которые можно будет заключать через «Госуслуги», экзотическим способом, ведь обычно такие документы заключают в письменной форме.

«Наличие страховки никак не связано и не должно быть связано с регистрацией автотранспорта. Потому что регистрацией автотранспорта занимается собственник. У вас может и прав не быть. У вас может быть несколько автомобилей в собственности – хоть 10 – а прав у вас нет. Зачем вам полис ОСАГО? Не понятно», — цитирует Кадакова Общественная служба новостей.

Кадаков заключил, что система ОСАГО в целом требует перестроения.

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#кабмин
#поправки
#служба
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В Минцифры рассказали о будущем YouTube и WhatsApp в России
Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp
20 сентября 2023, 17:06

Фото: iStock/Adam Yee

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал информацию о возможной блокировке сервисов YouTube и WhatsApp в России. Он сообщил, что вопрос об этом в настоящее время не стоит. Об этом глава ведомства сообщил в кулуарах Kazan Digital Week.
Прежде, информация о возможном отключении сервисов неоднократно появлялась в сети. Обсуждение было вызвано сообщениями ведомства о том, что YouTube не выполняет требования российского законодательства. 
 
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что блокировка платформы произойдет в том случае, если сервис продолжит размещать материалы, в которых содержится информация, направленная на взращивание враждебного отношения к России и иная агрессивная информация, противоречащая российскому законодательству.

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#сервис
#youtube
#информация
#минцифры
#рф
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Сослуживец назвал погибшего сотрудника Мособлпожспаса из Балашихи настоящим профессионалом
20 сентября 2023, 16:58

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Спасатель 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков погиб в результате проведения спасательной операции по поиску людей в облаках дома, пострадавшего от взрыва газа в Балашихе.

«Олег — спасатель с большой буквы. Лично с ним принимал участие в ликвидации многих ЧС. Отличный человек, коллега, профессионал своего дела. Очень жаль, что его больше нет с нами», — рассказал бывший коллега погибшего спасателя Роман Урсов.

Спасатель Олег Калмыков погиб в результате повторного обрушения перекрытий дома, в этот же момент погиб его коллега из Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев, ещё 4 спасателя пострадали, их направили на лечение в медицинские организации.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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