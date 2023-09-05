Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей

Фото: istockphoto/Fascinadora
В течение первых шести месяцев 2023 года задолженность граждан перед банками России увеличилась на 3,3 триллиона рублей и впервые перевалила за отметку в 32 триллиона рублей. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на данные Центробанка.
Большую часть прошлого года характеризовали повышенная неопределенность и высокие процентные ставки.
Читайте также:
Юрист Соловьев рассказал, кто может получить доплату к пенсии
В России банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах
Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки
Артем Кузьмин