Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года

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Ведущая грузинская негосударственная организация «Международная прозрачность — Грузия» сообщила на своем сайте, что с марта 2022 года в Грузии было зарегистрировано свыше 21,3 тысяч компаний российскими гражданами, что в три раза превосходит общий показатель за предыдущие 27 лет.
«После начала (конфликта) на Украине, российские граждане основали в Грузии 21 326 компаний, что в три раза больше, чем за последние 27 лет», — говорится в сообщении пресс-службы организации.Для сопоставления, организация указывает, что с января 1995 года по февраль 2022 года российскими гражданами в Грузии было создано всего 7 788 компаний.
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