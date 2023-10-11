Россияне ответили, что помогает бороться с осенней хандрой

Фото: istockphoto.com/Andrii Zastrozhnov
Совместный опрос «Работа.ру» и «СберЗдоровье» показал, что способствуют борьбе с осенней депрессией и хандрой россиян фильмы и сериалы.
Отмечается, что с помощью просмотров фильмов и сериалов борются с хандрой 37% респондентов, с помощью хобби —35%, общение с друзьями и родными помогает 33% опрошенных, вкусная еда — 32%, прогулки и занятия спортом — 29%, интересные книги — 24%.
Однако, как передаёт RT, 11% россиян признались, что осенью, наоборот, работают более эффективно, 39% отметили, что приступают к работе с новыми силами после отпуска, а 35% рады восстановлению рабочих процессов после низкой активности летом. 18% опрошенных вдохновляет красота осенних пейзажей природы.
В опросе поучаствовали 2,8 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
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Однако, как передаёт RT, 11% россиян признались, что осенью, наоборот, работают более эффективно, 39% отметили, что приступают к работе с новыми силами после отпуска, а 35% рады восстановлению рабочих процессов после низкой активности летом. 18% опрошенных вдохновляет красота осенних пейзажей природы.
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Мелисса Тимофеева