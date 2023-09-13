Россияне ответили, с какими дискриминациями на работе сталкивались чаще всего

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Исследование центра «Зарплаты.ру» показало, что наиболее часто россияне сталкивались на работе с дискриминациями, связанными с возрастом.
Также предвзятое отношение начальства были связаны с семейным положением и полом работников.
Отмечается, что из все опрошенных с каким-либо видом дискриминаций сталкивались 37% граждан.
Кроме этого, респонденты отмечали предвзятое отношение работодателей из-за ограничения по здоровью (21%), внешности (18%), социального положения (17%), национальности (13%), политических и религиозных убеждений (7% и 5%), сексуальной ориентации (3%).
Всего в исследовании приняли участие 2,3 тыс. россиян в возрасте от 25 до 55 лет из всех округов России.
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Отмечается, что из все опрошенных с каким-либо видом дискриминаций сталкивались 37% граждан.
«Также у респондентов были проблемы из-за отсутствия детей или супруга — такие претензии преимущественно характерны для промышленности, автобизнеса и строительства. Кроме того, работодателей иногда не устраивает наличие супруга и грядущее замужество/женитьба», — приводит RT текст результатов исследования.
Всего в исследовании приняли участие 2,3 тыс. россиян в возрасте от 25 до 55 лет из всех округов России.
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Мелисса Тимофеева