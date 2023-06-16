Россияне перечислили главные критерии выбора авто с пробегом

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz
Кроме того, при покупке таких авто респонденты ориентируются на пять основных критериев, среди которых отсутствие серьёзных ДТП и ремонтов (45%), цена (42%), пробег (37%), состояние кузова (36%), надёжность автомобиля (33%) и стоимость его содержания (27%).
В исследовании приняли участие 2 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 20 до 55 лет, которые приобретали/продавали либо планируют приобрести/продать автомобиль в ближайшие полгода.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил заявление о том, что Минпромторг России поддерживает возрождение автобренда «Ока» и отметил, что создание недорого, но функционального и современного национального автомобиля трудоёмкая задача, с которой могут возникнуть сложности. Вместе с тем, по его мнению, россияне намного охотнее примут именно отечественный автомобиль, нежели китайский или иранский.