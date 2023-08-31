Россияне перечислили самые нежелательные профессии для своих детей.

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А вот профессии программиста, разработчика, аналитика, напротив, оказались приемлемыми для 54% опрошенных.
Отмечается, что обучать ребёнка в техникуме планируют только 27% опрошенных родителей, а 23% рассчитывают на целевое обучение по конкретным запросам компаний, чтобы дети имели гарантию трудоустройства.
В исследовании приняли участие более 1,3 тыс. человек.
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