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Россияне перестали рассчитывать только на госпенсию

02 августа 2023, 08:46

Фото: iStock/Fascinadora

Министерство финансов России сообщает, что ввод накопительных пенсий в 2002 году вынудил граждан перейти от патерналистского мышления к полаганию только на свои силы.
РБК пишет, что патерналистское мышление означает ожидание от властей обеспечения базовых потребностей и ответную лояльность граждан, которая предполагает уступки властям и свободу определять некоторые модели отношений публичного и частного характера.

Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды. До этого в РАНХиГС сделали вывод, что введение накопительной пенсии в стране привело к неудовлетворительным итогам.


Ранее сообщалось, что россияне всё больше и больше перестают платить за услуги ЖКХ. По итогам I квартала 2023 года задолженность россиян за ЖКУ составила 876,4 млрд рублей, пишут 31 июля «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, за год эта цифра выросла на 72 млрд рублей.

Перед ресурсоснабжающими организациями, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год выросли на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2 процента.

По мнению опрошенных изданием экспертов, причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей.

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#пенсии
#пенсионеры
#пенсионный фонд
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В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»
02 августа 2023, 09:30

Фото: istockphoto/Maksym Isachenko

В Красноярске до вечера 3 августа сохранятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — объявлен режим «чёрного неба».
Об этом сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
 
«На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сказано на сайте службы.
Режим «чёрного неба» сохранится до 19:00 3 августа по местному времени (15:00 по мск).
 
В четверг в центральных и южных районах Красноярского края, по прогнозам синоптиков, установится жаркая погода, температура воздуха будет достигать до +32 градусов.

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#непогода
#дожди
#жара
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На российском радио перестали ставить песни Земфиры*, Гребенщикова и Би-2
02 августа 2023, 09:21

Фото: iStock/cookelma

На прошлой неделе в эфире крупных российских рок-радиостанций не прозвучало ни одной песни артистов, признанных иноагентами.
«МК» пишет, что радиостанции, судя по всему, убрали из ротации песни Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом), «Аквариума», «Машины Времени», Земфиры (признана в РФ иностранным агентом), «Би-2», Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом). Артистам не удалось оспорить иноагентство в суде.
 
Данную чистку назвали формальной, так как песни артистов, чья позиция по СВО отличается от официальной, всё ещё можно послушать в эфире.
 
Представители индустрии, которые формируют репертуарную политику крупных радиостанций, признались, что данное решение сильно обеднило музыкальное вещание.

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*признан в РФ иностранным агентом
#радио
#музыканты
#иностранный агент
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В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
02 августа 2023, 09:16

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во среду утром, 2 августа, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 888 тысяч автомобилей.

На дорогах зафиксировано больше 888 тысяч автомобилей – что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Можайском,  Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-7 «Волга», М-1, «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Сегодня в Подмосковье без осадков. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#волга
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#шоссе
#минтранс
#урал
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Путин поздравил военнослужащих с Днем ВДВ
Путин: Десантники в зоне СВО достойно продолжают ратные традиции многих поколений
02 августа 2023, 09:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.
Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил отвагу и мужество, которые военнослужащие проявляют в зоне боевых действий. Президент подчеркнул, что десантники продолжают традиции в зоне проведения специальной военной операции и вписывают в летопись свои героические подвиги и силу духа. 

Путин поздравил с Днем ВДВ военнослужащих и пожелал им здоровья, успехов и всего наилучшего, отметив их выполняемые с честью боевые задачи. 

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#президент
#традиции
#вдв
#операции
#путин
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Эксперт Карнаухов заявил, что в России увеличится количество смерчей
02 августа 2023, 08:36

Фото: istockphoto/Imanol Zuaznabar

Смерчи обрушатся практически на все регионы европейской части России из-за изменения климата.
Об этом рассказал Ura.ru специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.
 
По словам специалиста, содержание водяных паров в атмосфере увеличивается. Причина тому рост температур. Водяные пары становятся своеобразным мотором, который раскручивает смерчи и ураганы.
 
Алексей Карнаухов сообщает, что данное явление в последнее время активизировалось в России и в скором времени станет обыденностью для Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Ярославской областей, а также Карелии, Коми, Крыма, Татарстана и Пермского края.
 
Известно, что смерчи сначала несильные, но потом на их место приходят всё более разрушительные, предупреждает Карнаухов.

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В Пекине прошли самые мощные за 140 лет ливни
#непогода
#климат
#дожди
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В Пекине прошли самые мощные за 140 лет ливни
02 августа 2023, 08:29

Фото:istockphoto/MarianVejcik

Проливные дожди, обрушившиеся на Китай на этой неделе, стали самыми сильными за последние 140 лет.
Такие вводы сделало Пекинское метеорологическое управление, пишет ТАСС.
 
В социальной сети «Вэйбо» метеослужбы сообщают, что с 29 июля по 2 августа «погода была экстремальной». На территории района Пекина Чанпин выпали 744,8 мм осадков. В июле 1891 года выпадало не более 609 мм осадков.
 
Метеорологическое управление сообщает, что статистика по таким явлениям природы, как ливни, ведётся в Китае с древних времен. Но записи «не содержат точных данных».

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#дожди
#непогода
#китай
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В Приморье начал расселяться новый для России вид водяных оленей с клыками
02 августа 2023, 08:19

Фото:istockphoto/audioundwerbung

Необычного «саблезубого» оленя, который впервые появился в России несколько лет назад, заметили рядом с селом Филипповка, на юге Хасанского округа. Что говорит об активном расселении животного на новых территориях и росте поголовья.
Об этом пишет Telegram-канал «Земля леопарда». О редком виде специалисты узнали после того, как водяного оленя сбили на трассе, вне охраняемой природной территории.
 
Данный «саблезубый» олень официально был зафиксирован в России в 2019 году. В основном он живёт в Китае и на Корейском полуострове. Теперь водяной олень включен как новый вид в фауну Российской Федерации, а затем окажется и в Красной книге Приморского края.
 
Ядром ареала российской группировки вида стал национальный парк «Земля леопарда». Авиаучет в феврале 2023 года показал, что численность водяного оленя за последние несколько лет выросла в 1,8 раза, достигнув 300 особей.

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#животные
#животное
#красная книга
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Депутат Власов предложил выделить дополнительные выходные родителям детей до года
02 августа 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

Депутат Госдумы Василий Власов предлагает давать два дополнительных выходных в месяц родителям детей до года.
RT пишет, что Власов направил обращение с таким предложением главе Минтруда Антону Котякову. Депутат подчеркивает, что по закону у работника есть право только на 5 дней отпуска без содержания в случае рождения ребенка. По словам Власова, на родителей младенцев ложится серьёзная нагрузка: им нужен дополнительный отдых.
 
«Прошу рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня», —пишет Василий Власов.
По его мнению, выходные без сохранения зарплаты необходимо предоставлять каждый месяц до тех пор, пока ребёнку не исполнится год.

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#ребенок
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#семья
#выходные
#отпуск
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В Совфеде предложили штрафы за превышение скорости на электросамокатах
Сенатор Шейкин предложил штраф 5 тыс. рублей за превышение скорости на электросамокате
02 августа 2023, 08:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

За превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч рублей. Об этом пишет издание РИА Новости.
Агентство ссылается на проект закона, инициатором которого стал сенатор Артем Шейкин.  

Согласно тексту документа, максимальный штраф за превышение скорости при управлении средствами индивидуальной мобильности будет составлять пять тысяч рублей. По словам парламентария, из-за отсутствия ответственности, правила ПДД участниками движения игнорируется, поэтому ввести санкции необходимо.  

Шейкин добавил, что законопроект планируется внести в Госдуму осенью текущего года. 

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