Россияне перестали рассчитывать только на госпенсию

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Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды. До этого в РАНХиГС сделали вывод, что введение накопительной пенсии в стране привело к неудовлетворительным итогам.
Перед ресурсоснабжающими организациями, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год выросли на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2 процента.
По мнению опрошенных изданием экспертов, причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей.
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