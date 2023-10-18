Россияне поддержали создание зоополиции

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Опрос сервиса SuperJob показал, что 75% россиян поддерживают создание специальной зоополиции, задачей которой будет защита домашних и бездомных животных.
«74% россиян поддержали идею создания зоополиции. 39% полностью уверены в ее необходимости, 35% – скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 15% скорее против, 11% – однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы сервиса.
Согласно опросу, чаще всего поддерживают инициативу молодые люди до 34 лет. Если рассматривать респондентов по половому признаку, то за создание зоополиции выступает больше женщин, чем мужчин.
Ранее в Великобритании рыбаки выловили карпа весом 114 кг. Как пишут «Дни.ру», тем самым британцы установили мировой рекорд.
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