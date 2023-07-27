Россияне поддержали введение четырехдневной рабочей недели

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Почти половина россиян (49 процентов) выступили за сокращение рабочей недели до четырех дней, результаты опроса приводит «РБК».
Большинство из проголосовавших «за» - представители молодого поколения, зарабатывающие меньше 80 тысяч рублей в месяц.
Строго «против» выступили всего 28 процентов жителей России. Отмечается, что это наименьший показатель за последние четыре года.
Интересно, что одобрили эту инициативу 52 процента россиян, чей доход ниже 80 тысяч рублей в месяц. И только 40 процентов проголосовали «за», имея более высокий доход.
При этом, две трети участников опроса уверены, что могли бы выполнить за четыре рабочих дня тот объем работы, который сейчас выполняют за пять. 21 процент проголосовавших засомневались в своих силах.
Отмечается, что Минтруд не посчитал необходимым вводить четырехдневную рабочую неделю.
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Строго «против» выступили всего 28 процентов жителей России. Отмечается, что это наименьший показатель за последние четыре года.
При этом, две трети участников опроса уверены, что могли бы выполнить за четыре рабочих дня тот объем работы, который сейчас выполняют за пять. 21 процент проголосовавших засомневались в своих силах.
Отмечается, что Минтруд не посчитал необходимым вводить четырехдневную рабочую неделю.
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Евгения Парфентьева