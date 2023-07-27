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Россияне поддержали введение четырехдневной рабочей недели

Каждый второй россиянин выступил за введение четырехдневной рабочей недели
27 июля 2023, 07:28

Фото: iStock/AaronAmat

Почти половина россиян (49 процентов) выступили за сокращение рабочей недели до четырех дней, результаты опроса приводит «РБК».
Большинство из проголосовавших «за» - представители молодого поколения, зарабатывающие меньше 80 тысяч рублей в месяц.

Строго «против» выступили всего 28 процентов жителей России. Отмечается, что это наименьший показатель за последние четыре года.


Интересно, что одобрили эту инициативу 52 процента россиян, чей доход ниже 80 тысяч рублей в месяц. И только 40 процентов проголосовали «за», имея более высокий доход.

При этом, две трети участников опроса уверены, что могли бы выполнить за четыре рабочих дня тот объем работы, который сейчас выполняют за пять. 21 процент проголосовавших засомневались в своих силах.

Отмечается, что Минтруд не посчитал необходимым вводить четырехдневную рабочую неделю.

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#минтруд
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CNN: Отсидевший в России экс-морпех Тревор Рид восстанавливается после ранения на Украине
27 июля 2023, 04:35

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Бывший морской пехотинец Тревор Рид, отбывавший в России срок за нападение на полицейского, а сейчас воюющий на Украине, быстро выздоравливает после полученного им ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.
В настоящее время Рид проходит курс лечения в Германии — туда он был отправлен двумя неправительственными организациями: немецкой MediCare Hubs Kyiv и израильской FRIDA Ukraine.

​На Украине Рид воевал с 1 ноября 2022 года в качестве добровольца и был ранен ​в боях под Артёмовском (Бахмутом). По сообщениям американских ​СМИ, ОН наступил на мину, и осколки при взрыве причинили ему множественные ранения обеих ног. ​Ранение Рида подтвердили в Белом доме. А в российской Госдуме его назвали «показательным».

Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел. По пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулём. Суд приговорил его к девяти годам колонии. А в апреле 2022 года он был обменян на российского лётчика Константина Ярошенко, который получил в США 20 ​лет лишения свободы якобы за участие в транспортировке крупной партии кокаина.

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#сша
#ранение
#украина
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Экс-разведчик Граш: В Вашингтоне еще с 1930-х годов знают о существовании инопланетян
ТАСС: В Конгрессе прошли первые слушания об НЛО и контактах с ними
27 июля 2023, 03:56

Фото: iStock/ktsimage

Конгресс США провёл первые слушания о существовании неопознанных летающих объектов (НЛО) и случаях контактов с ними, сообщает ТАСС. В ходе них бывший член американского разведсообшества Дэвид Граш заявил, что власти США еще с 1930-х годов знают о существовании внеземных цивилизаций.
«Во время исполнения своих служебных обязанностей мне стало известно о программе по обнаружению "неопознанных воздушных феноменов", попавших в аварии, и их последующем реинжиниринге, которая существовала в течение нескольких десятилетий», — заявил Граш в ходе своего выступления в Комитете по надзору Палаты представителей американского Конгресса.

При этом бывший разведчик отказался отвечать на вопрос о том, существовали ли контакты правительства США с «внеземным разумом», мотивируя это конфиденциальностью подобной информации.

В начале июня Пентагон официально опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что американские военные имеют в своем распоряжении космические корабли инопланетного происхождения. Более того, как сообщила на брифинге официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф, на текущий момент военное ведомство Соединённых Штатов «не обнаружило никакой поддающейся проверке информации» о существовании программ по обладанию или изучению НЛО.

При этом в Пентагоне приветствуют возможность побеседовать с любым штатным сотрудником Минобороны США, как действующим, так и бывшим, «который считает, что у него есть информация, касающаяся пересмотра исторических данных». Как заявила Сьюзен Гоф, работа по изучению такой информации может быть начата в любое время по требованию Конгресса.

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#сша
#нло
#пентагон
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В новых регионах Россия повысят пенсии
Замминистра труда Пудов: Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня
27 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов заявил, что в новых регионах России пенсии поднимут до среднероссийского уровня, если существующая пенсия окажется меньше назначенной в соответствии с российским законодательством.
«Это значит, что с 1 марта при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут применяться особенности, которые позволят  гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения», — цитирует РИА Новости слова Пудова в ходе заседания комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что если уже назначенные пенсии жителей новых российских регионов окажутся больше, то доплата сохранится.

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#пенсии
#рф
#россия
#минтруд
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В России заводчиков животных обяжут платить налоги и регистрироваться
27 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/LightFieldStudios

В Госдуму внесены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», регулирующие заводческую деятельность. Так, правительство РФ могут наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к содержанию, разведению и маркировке животных, пишут «Известия».
Автором законопроекта выступил первый зампред комитета ГД РФ координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов. Он пояснил, что поправки должны решить серьезную проблему «черных заводчиков», которые занимаются коммерческим разведением животных в неподобающих условиях.

«Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой», — цитирует издание слова собеседника.

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#животные
#поправки
#рф
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Маск уже год избегает женщин из-за работы
Business Insider: Миллиардера Илона Маска с июля прошлого года не видели вместе с представительницами прекрасного пола
26 июля 2023, 23:52

Фото: РИА Новости

Один из богатейших людей планеты, миллиардер Илон Маск вот уже больше года из-за плотного рабочего графика не появляется на публике с женщинами. Об этом пишет американское издание Business Insider.
По информации издания, «неясно, с кем встречается Маск по состоянию на июль 2023 года». Последний раз в компании представительницы прекрасного пола предприниматель появлялся год назад — тогда речь шла о его подруге, актрисе Наташе Бассетт. Однако вскоре после этого пара рассталась, и с тех пор никакой новой информации о романтических отношениях Маска не появлялось.

Business Insider связывает подобное поведение бизнесмена с напряженным рабочим графиком после покупки Twitter, а также создания компании xAI, которая должна будет заниматься вопросами разработки искусственного интеллекта.

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#предприниматель
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Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена о налоговых правонарушениях
26 июля 2023, 21:27

Фото: iStock/lucky-photographer

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена, так как он частный гражданин. Об этом она сообщила во время брифинга.
Отмечается, что президент США Джо Байден с женой поддерживают Хантера.

Напомним, ранее Сын президента США Хантер Байден признался в двух налоговых нарушениях. По данным из письма минюста в суд штата Делавэр, Байден согласился признать свою вину в нарушениях, касающихся налоговой информации. Хантеру Байдену предъявлено несколько обвинений по делу «умышленной неуплаты налогов».

Байдену также предъявлено обвинение по использованию запрещенных препаратов и владению пистолетом Colt. Согласно сообщению New York Post, Хантер Байден, сын президента США, обвинен в нарушении закона о регистрации иноагентом за то, что он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца во время, когда тот был вице-президентом. 

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#США
#Байден
#Белый дом
#налоговые правонарушения
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В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
26 июля 2023, 21:24

Фото: iStock/Ratchat

По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. Об этом сообщает Telegram-канал Городское хозяйство Москвы.
«За несколько часов выпало до 46 мм осадков. Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе ЗАО. Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, фиксировался в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что большинство воды самотеком ушло в ливневую сеть. При этом там, где было необходимо пропуск осадков был обеспечен сотрудниками ГУП «Мосводосток».

Синоптики также предупреждают, что сильные дожди продолжатся и в ближайшие дни. Также до конца текущих суток ожидаются сильные порывы ветра.

Ранее в МЧС предупреждали, что в Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

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#погода
#дождь
#ливень
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Скончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор
26 июля 2023, 21:02

Фото:iStock/SergeyPankratov

Стало известно о смерти 56-летней певицы Шинейд О’Коннор.
Шинейд О’Коннор выпустила 10 студийных альбомов, а её песня Nothing Compares 2 U стала номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.
 
В начале 2023 года певицу наградили высшей наградой на церемонии RTÉ Choice Music Awards. Шинейд О’Коннор посвятила свою победу «всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии». Зрители аплодировали певице стоя.
 
У О’Коннор осталось трое детей. Её 17-летний сын Шейн умер в 2022 году.

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#Шинейд О’Коннор
#певица
#музыкант
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Петербуржцам объяснили, как разобраться в новых платежках ЖКХ
26 июля 2023, 20:07

Фото: iStock/Kiwis

В Едином информационном расчетном центре раскрыли детали о новом платежном документе ЖКХ. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Сообщается, что в июне этого года жители Калининского района Петербурга перешли на единый платежный документ. На данный момент их также получают жители Выборгского и Фрунзенского районов. В следующем месяце к ним присоединятся Василеостровский, Петроградский, Центральный и Приморский районы.

Данные о переходе других районов на единый платежный документ и всю необходимую информацию по начислениям можно найти на сайте Единого информационного расчетного центра Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб), также можно обратиться по телефону или при личной консультации.

«Для актуализации данных о собственнике в единой квитанции необходимо предоставить ЕИРЦ СПб документы, которые подтверждают право собственности или социального найма», — передает «Петербургский дневник».

Уточняется, что число обращений в расчетный центр от жителей районов, где переход на единый платежный документ уже состоялся, увеличилось. Однако теперь все интересующие вопросы можно решить в ЕИРЦ СПб.

Срок рассмотрения запроса не превышает тридцати календарных дней, однако, как показывает практика, ответ на обращение поступает раньше официального срока.

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#ЖКХ
#квитанция
#Петербург
#платеж
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