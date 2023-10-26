Россияне предпочли доверить семейный бюджет женщинам

Фото: iStock/SSV-Photo
Большинство российских пар, а именно 67 процентов, ведут совместный бюджет, согласно исследованию проведенному аналитиками «Авито Товаров» и доступному в информации для «Ленты.ру».
Важно отметить, что 25 процентов россиян вкладываются в общий бюджет частично и сохраняют некоторую сумму для личных расходов, в то время как 12 процентов опрошенных сохраняют свой доход независимо от партнера. Обычно общий бюджет управляется парами, где оба партнера старше 34 лет и, особенно, среди пар, возраст которых превышает 65 лет. Молодые пары чаще сами управляют своими доходами без объединения в общий бюджет.
Совместный банковский счет присутствует только у 19 процентов опрошенных. Только 9 процентов мужчин и 4 процента женщин разрешают своим партнерам использовать свои банковские карты. Россияне, достигшие возраста старше 45 лет, чаще всего выделяют весь свой заработок на общие нужды. В общей сложности, в России так поступают 35 процентов опрошенных. Заметно, что четверть опрошенных вносит в общий бюджет более половины своего дохода, что наиболее характерно для респондентов в возрасте 35-44 лет.
От трети до половины дохода объединяют 17 процентов пар (особенно это характерно для россиян в возрасте от 18 до 34 лет). Всего 5 процентов опрошенных вкладывают в общий «фонд» менее 15 процентов своего дохода, что, как правило, свойственно россиянам до 24 лет.
Читайте также:
В России в 2024 году могут ввести акциз на медицинский спирт
Мантуров: На роботизацию производств РФ сформирован бюджет в 300 млрд рублей
Экономист Чирков: настоящая стоимость доллара — около 80 рублей
Совместный банковский счет присутствует только у 19 процентов опрошенных. Только 9 процентов мужчин и 4 процента женщин разрешают своим партнерам использовать свои банковские карты. Россияне, достигшие возраста старше 45 лет, чаще всего выделяют весь свой заработок на общие нужды. В общей сложности, в России так поступают 35 процентов опрошенных. Заметно, что четверть опрошенных вносит в общий бюджет более половины своего дохода, что наиболее характерно для респондентов в возрасте 35-44 лет.
Читайте также:
В России в 2024 году могут ввести акциз на медицинский спирт
Мантуров: На роботизацию производств РФ сформирован бюджет в 300 млрд рублей
Экономист Чирков: настоящая стоимость доллара — около 80 рублей
Артем Кузьмин