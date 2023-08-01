Россияне признались, что не любят корпоративы из-за неинтересных конкурсов

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Более прагматичными по отношению к корпоративам являются представители сферы управления персоналом (95%), банкинга (88%), маркетинга, рекламы и PR (80%), а также IT (70%). Среди крупнейших городов, где больше всего развиваются рабочие взаимоотношения с коллегами через корпоративы, можно выделить Екатеринбург (96%), Ростов-на-Дону (86%) и Москву (80%).
Опрос показал, что мужчины более заинтересованы в развитии рабочих коммуникаций через корпоративы (72%) по сравнению с женщинами (64%). Налаживать связи вне работы любят молодые люди в возрасте 18-24 лет, а вот наименее заинтересованными в таких событиях оказались респонденты возрастом 45-54 лет.
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