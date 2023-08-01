Россияне признались, что не любят корпоративы из-за неинтересных конкурсов

Жители Московской области воспользовались функцией отслеживания машин экстренных служб в приложении порядка 30 тысяч раз.

Жители Подмосковья могут отследить маршрут движения бригады скорой помощи и службы газа в мобильном приложении региональной службы спасения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В мобильном приложении «112МО» можно вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы.

Приложение совершенствуется и дорабатывается, обретая новые функции. На данный момент оно дает возможность: найти службы спасения на карте, действовать правильно при ЧС, быть в курсе актуальных происшествий, знать, что с близкими все в порядке.

Также, мобильное приложение дает возможность оперативно найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут, а также узнать местоположение ваших родных и близких.



Вызвать экстренную помощь через приложение службы спасения можно нажав на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь», оператором моментально поступят координаты вашего местоположения.