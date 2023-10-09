Россияне продолжали летать прямыми рейсами в Израиль

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Между РФ и Израилем продолжают летать прямые рейсы.
Tourdom сообщает, что из Сочи в Тель-Авив в 12:54 отправился задержанный ранее рейс WZ4311. О возобновлении регулярных рейсов информировала авиакомпания Red Wings.
В расписании адлеровского аэропорта на завтра борт запланирован на 13:30. Онлайн-табло израильского Бен-Гуриона пока не информирует по рейсам в Сочи ни на сегодня, ни на завтра.
По рекомендации Росавиации перелёты будут осуществляться в дневное время.
Ранее сообщалось, что люди пытаются улететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Стамбул и Анталью.
Турецкий телеканал TGRT Haber сообщает, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очень много людей. Израильтяне хотят улететь в Стамбул и Анталью.
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В расписании адлеровского аэропорта на завтра борт запланирован на 13:30. Онлайн-табло израильского Бен-Гуриона пока не информирует по рейсам в Сочи ни на сегодня, ни на завтра.
Ранее сообщалось, что люди пытаются улететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Стамбул и Анталью.
Турецкий телеканал TGRT Haber сообщает, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очень много людей. Израильтяне хотят улететь в Стамбул и Анталью.
«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», —сказано в сообщении.Читайте также:
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Мария Фирсова