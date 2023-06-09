Россияне раскупают путевки в Китай

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Гид отметила, что до пандемии жители России часто посещали Сиань, и теперь этот интерес постепенно возвращается. Как правило, российские туристы приезжают в Сиань на несколько дней в рамках туров, которые также включают посещение таких городов, как Пекин, Шанхай, Лоян и Шаолинь. Основные достопримечательности, которые посещают туристы, включают исторический центр Сианя, храмы и горячие источники.
Ранее сообщалось, что в Абхазии отели снизили цены из-за недостатка спроса. В Ассоциации туроператоров заявили, что снижение продаж туров в Абхазию привело к уменьшению количества клиентов местных отелей. Владельцам отелей пришлось вынужденно снизить цены. С такой ситуацией столкнулись 70% абхазских гостиниц.