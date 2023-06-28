Россияне рассказали, какую работу презирают

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Операторы колл-центров, кладовщики и продавцы оценивают свою работу как неуспешную
«МК» пишет, что большая часть представителей этих специальностей жалеют о том, что им приходится зарабатывать деньги на таких должностях, а многие с презрением относятся к своему труду.
Недолюбливают свою работу курьеры и охранники (48%).
А врачи, главные бухгалтеры и учителя (75%) признаются в любви к своей работе. Многие из них планируют трудиться и после пенсии.
Ранее эксперты «Авито Работа» составили топ самых высокооплачиваемых вакансий июня.
Недолюбливают свою работу курьеры и охранники (48%).
Ранее эксперты «Авито Работа» составили топ самых высокооплачиваемых вакансий июня.
Мария Фирсова