Россияне смогут обращаться в органы власти через «Госуслуги»

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут использовать портал «Госуслуг» для обращения в органы власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Благодаря нововведению, граждане смогут обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам через портал «Госуслуг».
Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.
При этом уточняется, что человек, при желании, может использовать и привычные методы отправки обращения, например, в письменной форме или по электронной почте.
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Анастасия Чинкова