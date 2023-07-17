Россияне смогут подать заявку на получение званий профессора или доцента через «Госуслуги»

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Министерство науки и высшего образования РФ объявило о возможности оформления документов для получения ученых званий профессора и доцента через портал «Госуслуги».
Возможность предоставить документы на бумажных носителях также будет сохранена. Новые возможности введены для удобства и экономии времени. При подаче документов в традиционной форме, учебным или научным организациям будет необходимо заполнить форму и предоставить аттестационное дело, как было установлено ранее.
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