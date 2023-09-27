Россияне стали чаще покупать книги о Древнем Риме на фоне популярности мемов

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Интерес россиян к книгам, которые посвящены Римской империи, вырос на 26%. Самой продаваемой книгой оказалось произведение Марка Аврелия «К себе самому», на втором месте работа Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима», а на третьем книга Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».
Родоначальницей тренда стала шведская блогерша Саския Корт. Она в сентябре прошлого года предложила подписчицам спросить у любого парня, думает ли он о Римской империи.
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