Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россияне стали чаще покупать книги о Древнем Риме на фоне популярности мемов

Россияне стали чаще покупать книги о Древнем Риме на фоне популярности мемов

27 сентября 2023, 10:53
Фото: istockphoto/chrisinthai

Фото: istockphoto/chrisinthai

В России увеличился спрос на литературу о Древнем Риме после появления мемов.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Литрес», пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

Интерес россиян к книгам, которые посвящены Римской империи, вырос на 26%. Самой продаваемой книгой оказалось произведение Марка Аврелия «К себе самому», на втором месте работа Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима», а на третьем книга Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».


Популярность мемов о мыслях о Древнем Риме начала расти после того, как пользовательницы сети спросили у бойфрендов и мужей, отцов и братьев, как часто они думают о Римской империи. Оказалось, что мужчины рассуждают об этом как минимум раз в неделю.

Родоначальницей тренда стала шведская блогерша Саския Корт. Она в сентябре прошлого года предложила подписчицам спросить у любого парня, думает ли он о Римской империи.

Читайте также:

Британский турист, испортивший стену Колизея, заявил, что не знал о древности памятника

Тревел-блогерша Коновалова попала в неловкую ситуацию на популярном курорте

Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам

#книги
#рим
#новости
Читайте нас в
В Серебряных Прудах запустят полностью автоматизированную котельную
27 сентября 2023, 11:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды запустят полностью автоматизированную котельную. Как пишет издание «Серебряно-Прудский вестник», в этом отопительном сезоне она согреет около 700 жителей села и позволит сэкономить на квартплате.
Новый объект ЖКХ оснащён современным оборудованием, что позволит ресурсоснабжающей организации снизить затраты на её содержание и обеспечить население теплом по сниженному тарифу.
«Запуск котельной обеспечит качественными коммунальными услугами более 690 жителей, школу, детсад, фельдшерский пункт, административное здание и Дом культуры. При этом новая котельная значительно снизит выброс вредных веществ в атмосферу», – рассказал первый замглавы администрации муниципалитета Виталий Федонин
Объект построили по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2026 годы».
 
Подготовка к отопительному сезону в городском округе полностью завершена. К полноценной работе готовы 16 котельных. Их запустят, когда температура воздуха в течение пяти суток будет держаться ниже 8°С. 
 
По прогнозам синоптиков, тёплый сентябрь может сдвинуть сроки начала отопительного сезона.

Читайте также: 

Специалисты улучшат качество водоснабжения для 106 тысяч жителей ​Подмосковья

Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом микрорайон в Воскресенске

В Воскресенске построят и реконструируют 16 объектов теплоснабжения



#серебряные пруды
#котельная
#жкх
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Спикер Мособлдумы Брынцалов назвал число работающих в Подмосковье воспитателей
27 сентября 2023, 11:12

Фото: Istockphoto / vgajic

В Подмосковье работают более 35 тыс воспитателей. Такой статистикой 27 сентября, в День воспитателя, поделился спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Это талантливые профессионалы, которых объединяет любовь к детям и готовность приложить большие усилия к воспитанию и обучению будущего поколения. Мы стараемся создать в Московской области максимально комфортные условия как для воспитателей, так и для ребятишек. Строим и ремонтируем детские сады, закупаем современное оборудование», – отметил Брынцалов.
По его словам, для работников дошкольных учреждений предусмотрены такие меры поддержки, как социальная ипотека и дополнительные выплаты. 

Читайте также: 

Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию

Московская областная Дума открыла осеннюю сессию

Мособлдума согласовала руководящий состав правительства Московской области

 

 
#мособлдума
#игорь брынцалов
#воспитатели
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Сотрудники Каширской ГРЭС примут участие в конкурсе наставников
27 сентября 2023, 10:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

На базе Каширской ГРЭС ведётся отбор претендентов на участие в конкурсе наставников компании ПАО «Интер РАО».
Главными целями проведения этого конкурса являются: повышение престижа наставничества, вовлечение работников в систему наставничества, выявление и поощрение наиболее компетентных наставников и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Специалисты смогут поделиться своими профессиональными знаниями, обменяться опытом, самореализоваться.

Конкурс наставничества будет состоять из двух этапов: отборочный и финальный. 

От Каширской ГРЭС в конкурсе примут участие сотрудники из котлотурбинного и электрического цеха.

Читайте также:

В Кашире участников проекта «Активное долголетие» научили рисовать узоры на воде.

В Кашире продолжается благоустройство общественных территорий.

Глава Каширы Шувалов поздравил с 95-летним юбилеем ветерана труда.
#конкурс
#компании
#сотрудники
#работники
#кашира
Читайте нас в
Пилоты получили рекомендации от Росавиации после аварии с A320
27 сентября 2023, 10:19

Фото: iStock/Diy13

Ведомство охарактеризовало посадку A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области как «серьёзный авиационный инцидент».
После аварийной посадки самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по безопасности полетов. «Коммерсантъ» пишет, что Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива.
 
Руководству авиакомпаний предписали дополнительно обучить пилотов действиям, если отказывает система уборки шасси самолета. На выполнение требований у компаний есть один месяц.

Ранее сообщалось, что самолёт российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле под Новосибирском из-за невнимательности пилотов.

Самолёт, совершавший полёт из Сочи в Омск 12 сентября, приземлился на поле. Причиной экстренной посадки стало то, что оба пилота не заметили показателей датчиков, поэтому летели с выпущенными шасси. Из-за этого у самолёта быстро закончилось топливо.

При заходе на посадку в аэропорту Омска, пилоты обнаружили, что у самолёта отказала так называемая «зелёная» гидросистема, и приняли решение идти на второй круг. Затем они поняли, что нужно лететь в аэропорт Новосибирска, где есть ремонтная база. Однако добраться они не успели из-за быстрого уменьшения количества топлива. Лайнер приземлился в поле.

Читайте также:

Стало известно, что послужило причиной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

«Е1»: Капитан «Уральских авиалиний» объяснил, почему решил сажать самолёт в поле

 
#самолет
#самолёты
#пилот
Читайте нас в
В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей
27 сентября 2023, 10:06

Фото: iStock/Fascinadora

В Госдуму РФ депутаты от фракции ЛДПР вносят законопроект, который может отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами менее 30 тысяч рублей в месяц.
Авторы законодательной инициативы считают, что это поможет россиянам с низкими доходами сохранить большую часть заработка и повысить уровень жизни.
 
По мнению парламентариев, порог в 30 тысяч рублей можно считать оптимальным для отмены НДФЛ. Данная сумма почти в 2 раза выше МРОТ (16 242 рубля).
 
В правительстве проект посчитали недоработанным: в данном варианте такой мерой смогут воспользоваться не только малоимущие, пишет «МК».

Ранее Министерство труда предлагало расширить компенсацию за задержку зарплаты при еë неначислении. Уточняется, что в настоящее время работодателя обязывают выплачивать компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена, однако в срок её не выплатили. 

При этом работник, получивший отпускные или оплату допработы по решению суда, сейчас не может получить компенсацию за задержку средств, так как эти выплаты не начислялись. Если поправки будут приняты, работодателей обязуют выплачивать проценты с того момента, когда денежные средства фактически должны были быть получены сотрудником.

Читайте также:

Минтруд обязует работодателей платить компенсацию за неначисление зарплаты

Российские компании сообщили о кадровом дефиците

Путин повысит зарплаты госслужащим с 1 октября
#госдума
#зарплата
#мрот
Читайте нас в
В Крыму хотят восстановить подачу воды из Днепра
Константинов: В Крыму восстановят подачу воды из Днепра
27 сентября 2023, 09:48

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму после окончания спецоперации восстановят подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
По его словам, уже принято решение о реконструкции дамбы Каховского водохранилища, однако работы будут проводиться после окончания спецоперации.

«В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать», — цитирует РИА Новости Константинова.

Напомним, вода перестала поступать из-за взрыва на Каховской гидроэлектростанции минувшим летом.

Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС водохранилище не просто обмелело, а его больше нет.

Читайте также:

Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 53

Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС

В Белом доме посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС
#вода
#водохранилище
#губернатор
#станции
Читайте нас в
В среду утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
27 сентября 2023, 09:46

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 27 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 927 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Новорижском, Дмитровском, Носовихинском, Новорижском, Пятницком, Каширском, Калужском, Осташковском, Щёлковском и Рублёво-Успенском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

Читайте также:

В Московской области установили все 600 новых комплексов фотовидеофиксации.

«Автодом»: в России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей.

Автодилеры рассказали, что будет с ценами на российские авто.
#шоссе
#авто
#минтранс
#минтранс мо
#машины
#автомобили
#автомобилисты
#автомобиль
Читайте нас в
В России зафиксирован масштабный дефицит фармацевтов
27 сентября 2023, 09:41

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka_Wozniak

Ассоциация независимых аптек пожаловалась главе правительства Михаилу Мишустину на кадровый дефицит: отрасли не хватает фармацевтов и провизоров.
Об этом сообщил союз на своем сайте, пишут «Известия».
 
Ассоциация оценивает дефицит в 30% от необходимого числа специалистов. Главной причиной кадрового голода может быть сокращение бюджетных мест на фармфакультетах вузов и закрытие фармколледжей.
 
Острую нехватку специалистов подтвердили Российская ассоциация аптечных сетей и отдельные игроки рынка.
 
Глава «Советской аптеки» Оксана Соловьева рассказала, что «аптеки вынуждены сокращать рабочий день, фармацевты работают за двоих-троих, что сказывается на их работоспособности».
У кадрового дефицита, по словам Лилии Титовой, исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций, целый ряд причин — от расширения производства, конкуренции, переманивания кадров до старения населения.

Ассоциация независимых аптек предлагает кабмину решить проблему за счёт привлечения зарубежных специалистов: в России следует разрешить для таких работников квоту в 25%. В данный момент квота равна нулю, то есть в стране по факту запрещено нанимать иностранцев в сфере торговли лекарственными средствами.

Ранее сообщалось, что 91% российских компаний ощущают нехватку кадров. Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей.

Читайте также:

Российские компании сообщили о кадровом дефиците

На Украине массово увольняются женщины-фармацевты

Более 40% россиян обманывали при приёме на работу


#россия
#аптека
#фармацевтика
Читайте нас в
Автодилеры перестанут завозить в Россию непопулярные автомобили
27 сентября 2023, 09:18

Фото: istockphoto/Fahroni

Дилеры предупреждают, что в России возможно сокращение выбора автомобилей.
Об этом информирует аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на опрошенных представителей дилерского сообщества.
 
Известно, что Минпромторг изменил правила ввоза автомобилей в Россию по параллельному импорту. С 1 октября автомобили марок, официально представленных в РФ, можно будет купить только в официальных дилерских центрах.
 
Директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов считает, что объём поставок сократится, часть брендов станут недоступны для ввоза большому автомобильному бизнесу, ассортимент сократится.
 
Генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов сказал, что в ближайшее время «серый» импорт автомобилей, официально представленных в России, перестанет быть выгодным.
 
С октября некоторые марки могут перестать поставляться в Россию. Это будут автомобили, пользующиеся низким спросом и характеризующиеся высокими издержками.

Читайте также:

Автодилеры рассказали, что будет с ценами на российские авто

«Автодом»: в России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей

Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из ЕС
#автомобили
#автомобилисты
#автомобиль
Читайте нас в
Достижения.рф