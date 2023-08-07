Россияне стали тратить больше средств из краткосрочных займов

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«Тренд связан с общим ростом цен: заёмщикам требуется больше средств на свои потребности», —считают в MoneyMan.
По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, фирмы вводят более жёсткие требования к клиентам, урезают лимиты из-за регуляторных изменений.
«Меры направлены на оптимизацию рисков из-за будущего снижения маржинальности, на соответствие требованиям регулятора по долговой нагрузке заёмщиков», — объяснил Роман Макаров.Ранее в Госдуму был внесён законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжелораненых участников СВО от обязательств по кредитам.
В соответствии с действующим законодательством, в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО, обязательства по кредитам прекращаются. Однако, на поручительство по займам данная мера не распространяется. В связи с этим, инициаторы законопроекта, внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым, поручители тяжело раненых или погибших участников СВО, будут освобождены от обязательств по кредитам.
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