Россияне стали заметно чаще смотреть отечественные фильмы

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Жители России стали уделять большее внимание отечественному кинематографу. В 2023 году каждый третий россиянин посмотрел не менее пяти кинокартин, снятых российскими режиссерами.
Это стало известно благодаря опросу, проведенному сервисом Mail.ru, результаты которого обнародовала «Газета.Ру». Всего в исследовании приняли участие более 6,4 тысячи человек. Среди опрошенных 23% сообщили, что за текущий год посмотрели более десяти отечественных кинокартин.
Около половины зрителей считают, что российское кино стало интереснее и качественнее, называя среди главных достоинств разнообразие жанров и стилей, рост качества и количества фильмов для широкого круга зрителей, а также съемки картины о космосе (речь о фильме «Вызов» Клима Шипенко).
Среди недостатков отечественного кинематографа респонденты отмечали малое количество фантастических фильмов, зрелищных блокбастеров, семейных и детских фильмов, а также комедий. 55% опрошенных признались, что как минимум один российский фильм произвел на них сильное впечатление и они готовы рекомендовать его к просмотру. Чаще других зрители называли фильмы «Чебурашка», «Легенда №17», «Движение вверх», «Т-34», первую часть трилогии «Последний богатырь», «Дурак» и тот же «Вызов».
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Около половины зрителей считают, что российское кино стало интереснее и качественнее, называя среди главных достоинств разнообразие жанров и стилей, рост качества и количества фильмов для широкого круга зрителей, а также съемки картины о космосе (речь о фильме «Вызов» Клима Шипенко).
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Александр Бойцов