Россияне уверены, что домашние дела способны заменить спорт

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Почти половина россиян улучшили физическую форму благодаря делам по дому
Опрос аналитиков показал, что 71% россиян считают, что домашними делами можно заменить классические занятия спортом, а 57% считают выполнение бытовых задач энергозатратной деятельностью.
Уточняется, что 47% опрошенных благодаря домашним делам даже удалось улучшить свою физическую форму.
Как отмечает Газета.ру, наиболее трудоёмкими и энергозатратными наши граждане считают мойку сантехники (31%) и посуды (30%), уборку (20%), мытьё окон (12%) и стирку (11%). Напротив, несложными для россиян оказались забота о детях и приготовление пищи.
Другой опрос аналитиков показал, что для выпускников школ в этом году приоритетными сферами для поступления стали IT и медицина. Кроме того, выпускники также отмечали юриспруденцию и образование (по 10%), госслужбу (8%), сферу услуг и финансы (по 6%), промышленность (5%), маркетинг, PR (4%).
Уточняется, что 47% опрошенных благодаря домашним делам даже удалось улучшить свою физическую форму.
Другой опрос аналитиков показал, что для выпускников школ в этом году приоритетными сферами для поступления стали IT и медицина. Кроме того, выпускники также отмечали юриспруденцию и образование (по 10%), госслужбу (8%), сферу услуг и финансы (по 6%), промышленность (5%), маркетинг, PR (4%).
Мелисса Тимофеева