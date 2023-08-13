Россияне уже сутки не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург

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Россияне в течение суток ожидают вылета из Антальи в Екатеринбург. Об этом сообщает портал E1, ссылаясь на одного из пассажиров.
Самолёт авиакомпании Red Wings должен был вылететь 12 августа в 21:30 мск. Регистрация на рейс была завершена, но судно с российскими туристами так и не покинуло аэропорт Антальи.
Пассажир рассказал, что в три часа ночи всех отправили в отель, на 10:30 назначили вылет, который вновь отложили.
В настоящее время ожидают отправки 410 россиян. Полёт перенесли на 14 августа в 05:55 мск. В уральской транспортной прокуратуре заявили, что причиной задержки рейса стало отсутствие самолёта для переправки пассажиров в Екатеринбург.
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Анастасия Чинкова