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Россияне уже сутки не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург

13 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/06photo

Россияне в течение суток ожидают вылета из Антальи в Екатеринбург. Об этом сообщает портал E1, ссылаясь на одного из пассажиров.
Самолёт авиакомпании Red Wings должен был вылететь 12 августа в 21:30 мск. Регистрация на рейс была завершена, но судно с российскими туристами так и не покинуло аэропорт Антальи.

Пассажир рассказал, что в три часа ночи всех отправили в отель, на 10:30 назначили вылет, который вновь отложили.


В настоящее время ожидают отправки 410 россиян. Полёт перенесли на 14 августа в 05:55 мск. В уральской транспортной прокуратуре заявили, что причиной задержки рейса стало отсутствие самолёта для переправки пассажиров в Екатеринбург.

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#россия
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В мэрии Анапы напомнили об опасности дельфинов для людей
13 августа 2023, 20:08

Фото: iStock/Wirestock

В мэрии Анапы напомнили отдыхающим об опасности приближения к дельфинам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Очевидцы часто выкладывают видео, на которых дельфины близко подплывают к людям и играются с ними. Несмотря на их дружелюбие, стоит опасаться такого вида развлечения.

Вид дельфинов, обитающий в Чёрном море, уже привык к многочисленным туристам и ведёт себя очень дружелюбно по отношению к ним. Однако во время игры или ловли рыбы животное может случайно задеть человека и даже потянуть его на дно, поэтому не стоит приближаться к нему слишком близко.

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Побережье Камчатки могут усеять трупы морских животных
#чёрное море
#курорт
#опасность
#предупреждение
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Побережье Камчатки могут усеять трупы морских животных
13 августа 2023, 18:28

Фото: istockphoto/Lazar Lazarevic

Около побережья Камчатки может разразиться экологическая катастрофа подобная той, что была в регионе в 2020 году. Тогда из-за яда в воде на восточное побережье полуострова выбросило тысячи мертвых морских животных.
Дело в том, что ученые Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии зафиксировали в Авачинской бухте так называемое цветение динофлагеллят Alexandrium. Это простейшие организмы, относящиеся к животным. Но так как некоторые их виды способны к фотосинтезу, их еще называют динофитовыми водорослями, передает телеграм-канал BRIEF.

При бурном размножении динофлагеллят сакситоксин — яд нервно-паралитического действия. В результате этого вода окрашивается в буро-красный цвет, часто на очень больших пространствах. Это явление получило название «красный прилив». В 2020 году оно вызвало настоящее экологическое бедствия, став причиной гибели многих тысяч морских обитателей.

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#ученые
#вода
#дело
#яд
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Суд продлил срок действия ограничений митрополиту Павлу
13 августа 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) продлили срок действия наложенных на него обязанностей. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.
Соломенский районный суд Киева «не более чем на два месяца» в пределах срока досудебного расследования продлил время действия ограничений.

Также уточняется, что прокурор потребовал запрета на посещение митрополитом Киево-Печерской лавры, однако суд отклонил этот запрос.

Митрополиту канонической УПЦ Павлу (Лебедю) запрещено покидать село Вороньков в Киевской области, кроме ситуаций, когда ему необходимо прибывать в суд. Также ему нельзя общаться с потерпевшими и свидетелями и снимать специальный электронный браслет.

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#арест
#украина
#упц
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Spectator: Путин говорил правду, заявляя о духовном разложении Запада
13 августа 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Hleb Usovich

Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил о неприемлемости современных нравственных ценностей, которых придерживается Запад. Об этом написала британская журналистка Лайонел Шрайвер для издания The Spectator.
В своей публикации она признает правоту Путина, когда он заявляет о борьбе с бездуховным Западом, который давно уже является колыбелью и оплотом не оголтелого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и парада трансгендеров.

«Все, что говорит Владимир Путин о закате западной цивилизации, мы каждый день видим в выпусках наших газет», — отмечает Шрайвер.

По ее словам, американцы и Евросоюз выбирают политиков, судей, военачальников, полицейских, членов правительства, директоров компаний не в соответствии с их профессиональными качествами и квалификацией, а в зависимости от того, являются ли они темнокожими, латиноамериканцами, трансгендерами или женщинами.

Журналистка подчеркнула в заключение, что за последнее десятилетие приверженность Запада перешла все разумные границы, поэтому Европе и Северной Америке остается просто признать правоту российского лидера.

Ранее Владимир Путин заявлял, что западные страны разрушают цивилизацию, оправдывая различные извращения, в  том числе педофилию.

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#владимир путин
#страны
#лгбт
#евросоюз
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Роскосмос сообщил о получении первых данных со станции «Луна-25»
13 августа 2023, 16:13

Фото: istockphoto/mikiell

На автоматической станции «Луна-25», которая сейчас направляется к естественному спутнику Земли, впервые перешли в рабочий режим научные приборы. Об этом журналистам рассказали в Роскосмосе.
Служебная телеметрическая информация со всех задействованных приборов и систем показала их штатное функционирование, передает ТАСС. Были получены первые данные измерений при автоматическом перелете к Луне, команда ученых уже начала их обработку. В госкорпорации отметили, что все системы автоматической станции работают в штатном режиме, связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» в ночь на 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, а на 25 августа запланирована его мягкая посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли. На станции установлены несколько камер, которые снимут таймлапс посадки, панораму Луны и оседающую пыль для ее изучения.

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#ночь
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#станции
#информация
#луна
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Концерн «Калашников» разработал короткоствольный автомат под патрон калибра НАТО
13 августа 2023, 14:40

Фото: istockphoto/N Rotteveel

Концерн «Калашников» впервые презентовал новую разработку: автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патроны натовского калибра 5,56 миллиметра.
Этот автомат является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова. Разработан он был на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к круглосуточному применению, высокой точностью и кучностью стрельбы.

АК-19 станет основным образцом индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других частей российских вооруженных сил, призванный заменить в войсках автоматы АК-74 и АК-74М. Калибр 5,56 миллиметров принят на вооружение в странах НАТО и широко распространен во всем мире.

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#вооружение
#нато
#оружие
#стрельба
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Путин: Строительная отрасль является локомотивом экономики
13 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto/Caiaimage/Trevor Adeline

Президент России Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. Поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, российский лидер высоко оценил ее роль, назвав локомотивом экономики страны. Президент также отметил, что строительный сегмент демонстрирует свою эффективность и во многом определяет устойчивость рынка труда. Он также отметил, что в отечественном строительстве всегда работали квалифицированные, преданные своему делу специалисты.

К поздравлениям президента присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он указал, что несмотря на мощное санкционное давление, отрасль успешно решает многоплановые задачи, поставленные президентом и правительством, а также устанавливает новые рекорды. Такое трудолюбие и преданность интересам страны заслуживают уважения и искренней благодарности.

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Приют для животных отказался отправлять кота в парламент Британии
13 августа 2023, 13:37

Фото: istockphoto/drakuliren

Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправлять кота в здание Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента. Причина — угроза для жизни животного.
Место было признано неподходящей и опасной средой для кота, передает слова представителя организации газета Daily Mail. Ловушки токсичны и представляют собой равную угрозу как для грызунов, так и для кошек, считают зоозащитники. Как пишет издание, в парламенте используют ядовитые ловушки из-за неприлично расплодившихся крыс и мышей. Не исключено, что голодные грызуны могут просто загрызть кота, отправленного для того, чтобы их ловить.

Направить кота в здание британского парламента просили представители палаты общин. Именно центр Battersea Dogs and Cats Home поселил на Даунинг-стрит, который теперь выполняет роль главного ловца мышей в резиденции премьер-министра Англии.

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#парламент
#премьер-министр
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Стоимость обеда из котлет и пюре достигла максимума с июня 2022 года
13 августа 2023, 11:39

Фото: istockphoto/Maxim Sparish

Средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле в России составила 254,54 рубля. Это стало максимальным показателем с июня 2022 года.
Для приготовления обеда из двух котлет с пюре потребуется 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 граммов растительного, свежая зелень и соль. По информации Росстата, год назад покупка такого набора продуктов обошлась бы в 262,52 рубля. Затем стоимость «котлетного набора» начала снижаться, однако позже снова выросла, передают РИА Новости. Примерно месяцем ранее такая порция продуктов стоила 254,31 рубля, а в начале года — 247,01 рубля.

За последний месяц в России подорожали яйца и картофель. Остальные продукты незначительно упали в цене. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что незначительный рост цен на мясо связан с сезонным фактором. Их снижение ожидается к концу августа с началом увеличения производства. Глава ведомства подчеркнул, что предпосылок для дефицита мяса или роста цен на него нет.

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