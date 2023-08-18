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Россияне захотели стать айтишниками из-за денег

18 августа 2023, 09:05

Фото: iStock/Ridofranz

Почти половина (47%) жителей России хотели бы стать IT-специалистами. Для многих препятствием становятся сложное обучение, возраст или нынешняя работа.
Hi-Tech Mail.ru провёл исследование и выяснил, что IT-сфера привлекательна для россиян высокой зарплатой (41%), стабильностью и востребованностью на рынке труда (34%).

Но готовы сменить сферу деятельности не все. 33% опрошенных вообще не заинтересованы в IT, а 20% уже трудятся в этой сфере.


Для тех, кто только хочет перейти в IT, есть множество способов обучения, но лишь 3% респондентов выбирают традиционное образование в госучреждениях. Пройти онлайн-курсы готовы 23%, а самостоятельно подготовиться считают возможным 11%. При этом у 22% в планах перейти в IT в ближайшие годы, 11% — уже в течение года сменят профессию.

Среди самых востребованных направлений в IT— аналитика данных (22%), кибербезопасность (13%) и нейросети (12%).

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости выделения денег регионам для развития IT-инфраструктуры в школах.

Речь шла, в частности, об обеспечении учебных заведений интернетом и электронным оборудованием. Путин обратился к Минцифры и Минфину с просьбой о выделении денег из бюджета для помощи регионам, у которых не хватает финансирования для развития IT-сферы в школьных учреждениях.

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#работа
#россия
#it
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Путин поздравил членов Русского географического общества с Днем географа
18 августа 2023, 10:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем географа членов Русского географического общества, а также всех специалистов, которые связаны с географическими науками и специальностями. Об этом говорится на сайте Кремля.
В своем поздравлении глава российского государства подчеркнул уникальную роль РГО в развитии отечественной географии. Путин также отметил, что РГО осуществляет востребованные научные, образовательные, и природоохранные проекты.

По мнению президента,  РГО объединяет своими проектами большое число энергичных и неравнодушных людей. Российский лидер пожелал всем причастным к РГО, а также всем специалистам, которые связаны с географической отраслью успехов и всего наилучшего. 

Напомним, День географа был учрежден в 2020году и каждый год отмечается в России 18 августа.

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Гипермаркеты OBI могут сменить название
Сеть магазинов OBI в России могут переименовать в Domus
18 августа 2023, 09:52

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Владельцы сети OBI направили заявку на регистрацию бренда Domus. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные Роспатента.
Заявка на смену названия находится на экспертизе. Отмечается, что новые владельцы сети должны были произвести смену бренда в течение полугода с момента заключения сделки. Однако, процесс существенно затянулся. 

Ранее сообщалось, что бренд Duracell вернется в Россию под новым названием. Также отмечается, что компания сменит логотип. Вместо привычного розового кролика придет эмблема в виде медведя. 

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#рынок
#сделки
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#россия
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Все воздушные гавани столицы вернулись к штатной работе
Росавиация: Все аэропорты столицы вернулись к штатному режиму работы
18 августа 2023, 09:42

Фото: iStock/skyNext

Минувшим утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский действовали ограничения на полеты. В настоящее время воздушные гавани работают штатно, сообщили в Росавиации.
Отмечается, что решение об ограничении перелетов было принято с целью обеспечения безопасности. Полеты гражданских судов в аэропортах столицы временно были закрыты. Мера была принята в связи с атакой БПЛА, который был направлен на Москву. Уточняется, что системам ПВО удалось зафиксировать и уничтожить дрон.  

В ведомстве сообщили, что аэропорты вернулись к прежнему режиму работы, ограничения сняты.  

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#шереметьево
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#ограничения
#пво
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В пятницу утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
18 августа 2023, 09:15

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 18 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано почти 913 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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#подмосковье
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#шоссе
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#минтранс
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«Ангарского маньяка» осудят за убийство ещё трёх женщин
Прокуратура утвердила обвинение по делу «ангарского маньяка» еще о трех убийствах
18 августа 2023, 08:46

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Он обвиняется еще в трех убийствах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В ходе расследования было установлено, что мужчина совершал преступления с 1992 по 2010 год. На счету маньяка 84 убийства, которые были совершены на территории Иркутской области. 

Попкову будет назначено пожизненное лишение свободы. Также, маньяку будет предъявлено обвинение за новых три эпизода. Он сознался в содеянном.

По информации ведомства, своих жертв преступник встречал на улицах и предлагал их подвести на своем авто. После того, как женщины садились в машину, он увозил их и убивал.

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#авто
#мужчина
#маньяк
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Глава Дагестана Меликов назвал износ дагестанских электросетей немыслимым
18 августа 2023, 08:44

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту РФ Владимиру Путину о немыслимом износе региональных электросетей. Причина кроется в недостатке финансирования.
«Я отошёл от повестки и честно доложил президенту страны о другой нашей общей беде — состоянии энергетического комплекса, плачевное состояние которого во всей наглядности показал этот жаркий август», — сообщил Сергей Меликов  в своём Telegram-канале.
 По словам чиновника, выделение необходимых средств ответственной компании выходит за рамки региональных полномочий. В данной ситуации требуется решения федеральных органов власти.

Сообщалось, что более 78% электросетевого оборудования в Дагестане выработало нормативы. Сетевые компании страдают от дефицита средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры уже нескольких лет. Это происходит из-за ограничений тарифов, низкой платежной дисциплины и повсеместных незаконных подключений к сетям.

Ситуацию, возможно, изменит программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на сумму 11,8 млрд рублей, но таких денег нет.

«Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 млрд рублей. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», —сообщили в «Россетях».
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#электричество
#свет
#дагестан
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Москвичей ждёт жара 18 августа
18 августа 2023, 08:34

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза и до +31°C прогнозируется в Москве сегодня, 18 августа.
Гидрометцентр России сообщает, что сегодня в Москве ожидается от +29°C до +31°C. Ночью до +16°C, местами возможен кратковременный дождь.

В Московской области 18 августа температура воздуха установится в пределах от +26°C до +31°C. Ночью +13°C.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать до 15 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Жёлтый уровень погодной опасности начнёт действовать в столице  с 11:00 до 16:00. 

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о возможных последствиях надвигающегося на Приморье, третьего тайфуна, который принесёт с собой сильные ливни, а также подтопления. Она отметила, что тайфун выйдет в Японское море.

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#москва
#жара
#климат
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Украинка бросила ВСУ ради воссоединения с семьей в ДНР
Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала с Украины к своей семье в ДНР
18 августа 2023, 08:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащая ВСУ оставила службу в украинской армии, чтобы переехать к своей семье в ДНР. Об этом она рассказала изданию РИА Новости.
Собеседница издания сообщила, что добиралась на территорию республики через Германию и Грузию.  

Она заявила, что подписала контракт с ВСУ в 2019 году и служила поваром в военном госпитале. До окончания военных действий, заключившие контракт должны служить в рядах украинской армии, однако, она покинула страну. По словам бывшей военнослужащей, на Украине она считается дезертиром.  

Женщина также сообщила, что то, что происходит на Украине ей не нравится и в какой-то момент так получилось, что ее семья покинула страну, а она осталась. Добиралась украинка через Германию и Грузию. Прибыв на территорию РФ она заявила, что намерена получить российское гражданство и призвала тех, кто хочет покинуть Украину и боится, уезжать.  

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#женщина
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#лнр
#всу
#рф
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«Известия»: В правительство внесли законопроект о наказании за пропаганду насилия над животными
18 августа 2023, 07:45

Фото: iStock/JordiStock

Российскому правительству отправили на отзыв законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Владимира Бурматова — первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Законопроект предполагает внесение в Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьи 8.55 «Пропаганда жестокого обращения с животными».

Сейчас жестокое обращение с животными – это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность по ст. 245 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Однако при этом пропаганда такого обращения, включая призывы, производство, изготовление, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной, аудиовизуальной продукции, равно как и размещение таких материалов в настоящее время остаются безнаказанными.

Это, как объясняет Владимир Бурматов, зачастую приводит к крайне деструктивным последствиям. Вот эту правовую лакуну законодатели и собираются сейчас устранить.

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#животные
#законопроект
#госдума
#правительство
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