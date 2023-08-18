Россияне захотели стать айтишниками из-за денег

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Но готовы сменить сферу деятельности не все. 33% опрошенных вообще не заинтересованы в IT, а 20% уже трудятся в этой сфере.
Среди самых востребованных направлений в IT— аналитика данных (22%), кибербезопасность (13%) и нейросети (12%).
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости выделения денег регионам для развития IT-инфраструктуры в школах.
Речь шла, в частности, об обеспечении учебных заведений интернетом и электронным оборудованием. Путин обратился к Минцифры и Минфину с просьбой о выделении денег из бюджета для помощи регионам, у которых не хватает финансирования для развития IT-сферы в школьных учреждениях.
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