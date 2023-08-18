Россияне захотели стать айтишниками из-за денег

В пятницу утром, 18 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано почти 913 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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