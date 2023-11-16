Россияне заключили рекордное количество сделок с недвижимостью в Испании

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Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершённых россиянами в первом полугодии этого года, возросло на 50,2%, по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в отчёте, предоставленном Центром статистической информации нотариата государства.
Отмечается, что количество сделок в январе-июне 2023 года практически дошло до пиковых значений, которые наблюдались в 2013-2014 годах. В тот период было совершено 2426 и 2573 сделки соответственно. В этом году общее число сделок составило 2137.
По словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, число сделок по покупке россиянами недвижимости в Испании больше, чем по продаже.
Общее количество сделок по купле-продаже недвижимости иностранцами в Испании снизилось в текущем году. Однако рост наблюдается среди граждан России (50,2%), Украины (41,6%) и США (13,6%).
По словам регионального директора департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилла Голышева, россияне приобретают жильё в Испании, как правило, не для окончательного переезда в страну, а в качестве дома в курортной зоне.
Но специалист напомнил, что испанское правительство предлагает программу «Золотая виза», благодаря которой можно получить вид на жительство при покупке недвижимости, стоимость которой превышает 500 тыс. евро.
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По словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, число сделок по покупке россиянами недвижимости в Испании больше, чем по продаже.
По словам регионального директора департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилла Голышева, россияне приобретают жильё в Испании, как правило, не для окончательного переезда в страну, а в качестве дома в курортной зоне.
Но специалист напомнил, что испанское правительство предлагает программу «Золотая виза», благодаря которой можно получить вид на жительство при покупке недвижимости, стоимость которой превышает 500 тыс. евро.
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Анастасия Чинкова