Россиянин Кабанов получил 12,5 лет колонии за госизмену

Фото: iStock/Zolnierek
«Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина Российской Федерации Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.
Из материалов дела стало ясно, что россиянин передавал изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, которая находится под управлением Пентагона. Он также лично перевозил технику через Латвию.
Читайте также:
ФСБ обвинила россиянку в госизмене за фото военных эшелонов
РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины
Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ