Россиянина Краснова выбрали мэром крупного колумбийского города Тунха

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Михаил Краснов родился в 1978 году в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень. В 2002 году отправился учиться в Берлинский университет Гумбольдта. Там он учился на преподавателя экономики и преподавателя испанского языка.
Во время предвыборной компании он собрал на улицах 32 тысячи подписей при пороге в 27 тысяч.
В должность Михаил Краснов вступит 1 января 2024 года до конца 2027.
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