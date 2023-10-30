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Россиянина Краснова выбрали мэром крупного колумбийского города Тунха

30 октября 2023, 11:55
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Россиянин с двойным гражданством Михаил Краснов одержал победу на выборах мэра колумбийского города Тунха, где живёт 150 тысяч человек.
Об этом пишет колумбийский журнал Cambio. Эмигрант Михаил Краснов набрал 31,56% голосов (его поддержали 25 тысяч человек). Он обогнал своего конкурента Джона Эрнесто на 9,86%.

Михаил Краснов родился в 1978 году в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень. В 2002 году отправился учиться в Берлинский университет Гумбольдта. Там он учился на преподавателя экономики и преподавателя испанского языка.


В 2008 году по программе обмена приехал в Колумбию на один семестр и остался в этой стране. Михаил Краснов владеет 6 языками, обладает четырьмя степенями магистра.

Во время предвыборной компании он собрал на улицах 32 тысячи подписей при пороге в 27 тысяч.

В должность Михаил Краснов вступит 1 января 2024 года до конца 2027.

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#выборы
#новости
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В работе Telegram произошли сбои
30 октября 2023, 12:04

Фото: istockphoto/Adam Yee

Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram.
Тг-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что наибольшие проблемы наблюдаются у пользователей юга России.
 
Также с проблемами столкнулись в Москве, Воронеже, Ижевске и Владимире.

Ранее в московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов. По данным «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задержаны и отменены 25 рейсов. В трех аэропортах Москвы в понедельник, 30 октября, задержали и отменили 25 рейсов.

Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Расписания», пишет «Лента.ру».Во Внуково 3 отправления задержаны, а 6— отменены. В Шереметьево 5 самолетов вылетели с опозданием, 4 вылета отменили. В аэровокзале Домодедово 7 самолетов вылетели позже назначенного времени.

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#россия
#сбой
#новости
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Интересоваться искусством и не переедать: гороскоп для всех с 30 октября по 5 ноября
30 октября 2023, 11:37

Фото: IStock/Blazenka Babic

На предстоящей неделе всем знакам зодиака рекомендуется не переедать, читать любимые книги и создавать. Подробные рекомендации для всех знаков зодиака «Радио 1» дала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере идёт период новых знакомств. Важно быть приветливыми, общительными, а также выполнять обещания и соблюдать договорённости. В финансовой сфере необходимо сохранять материальную стабильность и благосостояние. В любви главное – нежность чуткость, любезность. Для укрепления союза можно вдвоём украшать дом и создавать уют. В вопросах здоровья в питании лучше не переедать и исключить алкоголь. Благоприятны диеты и процедуры по уходу за собой. Для хорошего настроения и вдохновения желательно интересоваться искусством и духовной стороной жизни, читать любимые книг.
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну поможет остроумие и умение быстро ориентироваться в ситуации. Он легко будет принимать верные и ясные решения.
 
У Тельца возникнет желание навести порядок и чистоту. В любви он станет более требовательными. Но ему не следует слишком критиковать партнёра.
 
Близнецам надо быть решительными и целеустремлёнными, а проницательность подскажет им тонкости в деловых переговорах.
 
Рак задумается над будущим и перспективами во всех сферах жизни. Ему нужно проявить дальновидность и подсчитать бюджет.
 
Льву надо подавать себя в обществе загадочно и таинственно. Больше присматриваться и принимать заслуженные комплименты. Его обаяние и притягательность возрастут.
Деве лучше проявить индивидуальность её натуры и подчеркнуть свои достоинства. В любви благоприятно быть страстной.
 
Весам нежелательно тратить крупные суммы. Лучше отложить инвестиции.
 
Скорпион станет счастливее и увереннее в себе. Он почувствует прилив сил и энтузиазм.
 
Стрельцу поможет практичность и расчетливость. Хорошее время для того, чтобы начать копить деньги.
 
Козерог склонен быть более осмотрительным. Его лучшие качества, в том числе серьёзность и надёжность, оценят по достоинству.
 
Водолею его способность генерировать оригинальные идеи и его фантазии помогут творчески раскрыть свой потенциал и решить сложные задачи.
 
Рыбы осуществят своё желание. Им благоприятно себе угождать и себя радовать.
 
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#деньги
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Умер бывший президент IMG Айван Барт
30 октября 2023, 11:03

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 60-летний экс-президент модельного агентства IMG Айван Барт.
WWD сообщает о смерти легендарного модельного агента Айвана Барта. За свою 30-летнюю карьеру он открыл миру таких моделей как Кэролин Мерфи, Стефани Сеймур, Кейт Мосс, Тайру Бэнкс и Жизель Бюндхен, Джоан Смоллс, Палома Эльсессер и Эшли Грэм.

Ранее сообщалось, что американский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет. По данным портала TMZ, Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе.

Следов насильственной смерти не было, добавляет собеседник издания. Источники таблоида утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца.

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#мода
#новости
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В Москве пройдет международный архитектурный фестиваля «Зодчество»
30 октября 2023, 10:44

Фото: istockphoto /:sl-f

В рамках фестиваля «Зодчество» обсудят первые проекты реновации и изменения промтерриторий Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба мособлархитектуры.
Программы реноваций будут обсуждаться 1 и 2 ноября на круглых столах в выставочном комплексе «Гостиный двор».

«Реновация в Московской области – это импульс для тотальной перезагрузки территорий: не только снос аварийного жилья и строительство нового, но и создание современной комфортной жилой среды и преобразование городов. Наиболее показательными примерами таких изменений становятся депрессивные промзоны, превращаемые не в спальные районы, но в новые города с разнообразием функций и точек притяжения для жителей <…>», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. 

На встречах поднимут вопросы о реализации первых проектах реновации и изменения стандартов жилищного строительства. Также обсудят повышением комфортности городской среды и сохранение идентичности места при создании новых точек притяжения.

Стоит отметить, что в деловой программе примут участие Минстрой России, архитекторы, директор Департамента комплексного развития территорий, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области и многие другие.

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#изменения
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#александра кузьмина
#снос
#реновация
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Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
Аэрофлот: На время закрытия аэропорта Махачкалы, рейсы переносятся в Грозный
30 октября 2023, 10:37

Фото: istock / anyaberkut

Авиакомпания Аэрофлот сообщила, что рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на время закрытия аэропорта Махачкалы будут выполнять в Грозный. Об этом сообщает в телеграм-канале компании.

«Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами», - сказано в сообщении.
Также пассажирам, имеющим оформленную перевозку на рейсы в Махачкалу и из нее в период закрытия аэропорта, предлагают на выбор возврат денег или изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

На данный момент аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.

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#аэропорт
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#рейсы
#доставка
#выбор
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Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту
Меликов: Беспорядками в махачкалинском аэропорту оперировали с Украины
30 октября 2023, 10:37

Фото: сайт Кремля

Беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины, сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов.
«Я считаю, что инициаторы этой акции наши враги. Те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны», –заявил Сергей Меликов на пресс-подходе.
То, что произошло в аэропорту глава республики назвал предательством.

«Это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – прокомментировал ситуацию Сергей Меликов.
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Предположительно, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов. Эти меры будут сняты после нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром освободили  от несанкционированных посягательств.

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#дагестан
#самолет
#аэропорт
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Подмосковные школьники стали победителями в конкурсе «Юный архивист»
30 октября 2023, 10:21

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Школьники из Подмосковья стали победителями X Всероссийского конкурса «Юный архивист». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.


«Федеральный конкурс исследовательских работ „Юный архивист“ проводится ежегодно. В этом году от нашего региона было представлено 6 работ. Ребята очень долго и упорно готовились, искали материалы и поднимали региональные и муниципальные архивы. Три подмосковные работы вышли в финал и разделили между собой первые два места», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Первое место выиграла Елизавета Чернышова из Щелково с работой про Виктора Чепурова заслуженного учителя России и ветерана Великой Отечественной войны.

Серебряным призером конкурса стала Полина Крючкова из Воскресенска с работой «о пионерских лагерях в Воскресенском районе в 30–80-е годы ХХ века». Она рассказал как зарождалась пионерская органияция в её округе и в России.

Кроме этого второе место выиграла и Полина Малолетова из г. Лотошино. «В бригаде только женщины» девочка анализировала важность специальности женщин-трактористок в годы ВОВ и вклад женщин в победу.

Стоит отметить, что в этом году было представлено 80 работ из 18 регионов России. Кроме этого, конкурс проводится с 2012 года.


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#школьники
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Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы
30 октября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Уже установлено более 150 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту, 60 из них задержаны.
РБК пишет, что Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву «установить все обстоятельства преступления» и разыскать организаторов. По данным ведомства, в аккаунтах в соцсетях «с целью организации массовых беспорядков» разместили призывы к населению Республики Дагестан выйти на протестные акции.
 
Участники беспорядков оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проникали на охраняемую территорию аэропорта, на взлетно-посадочную полосу.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы случились вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Толпа ворвалась на территорию аэропорта. Люди окружили самолет, прибыл спецназ. В 22:10 (мск) правительство Дагестана сообщило, что ситуацию в аэропорту контролируют силовики. Спустя ещё 10 минут аэродром освободили от посторонних.  

Во время беспорядков пострадали 20 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
 
СК возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

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#ск рф
#дагестан
#чп
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В Подмосковье бобры начали подготовку к зиме
30 октября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Подмосковные бобры начали строить плотины и заготавливать запасы на зиму. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Осенью бобры начинают строить свои знаменитые плотины и хатки. Они используют ветки, палки и глину, чтобы создать прочные сооружения, которые защитят их от холода и хищников. Плотины строятся для создания запруд, которые помогут им в передвижении и обеспечат доступ к пище подо льдом, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Свои домики они располагают на берегу водоемов, делая несколько выходов в воду. Кроме этого, они собирают корм из ветвей и прячут его на дно водоемов, где они будут хранится до весны. 

Стоит отметить, что при встречи с этими животными не стоит их беспокоить. Также бобры находятся под контролем министерства экологии и природопользования Московской области. 

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