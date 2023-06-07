Россиянина осудили за подготовку теракта в Крыму и призывы убивать

Фото: Фотобанк Московской области
По данным ведомства, гражданина также признали виновным в том, что он занимался незаконным оборотом взрывчаток и призывал граждан к терроризму. Кроме лишения свободы, он также получил штраф, сумма которого составила 220 тысяч рублей.
Выяснилось, что злоумышленник хотел подорвать железнодорожные пути, которые находятся в Джанкойском районе Крыма. Тогда он самостоятельно создал взрывное устройство, однако вовремя был задержан.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Приморья арестован за шпионаж в пользу Украины.