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Россиянину нужно 43 дня, чтобы накопить на iPhone 15

Аналитики выяснили, жители какого города заработают на iPhone 15 быстрее всего
19 сентября 2023, 09:00
Фото: IStock/valiantsin suprunovich

Фото: IStock/valiantsin suprunovich

Сервис Авито Работа опубликовал исследование, в котором сравнил цены на новый iPhone 15 со среднестатистическими зарплатами россиян. Документ находится в распоряжении «Радио 1».
На сентябрь 2023 года средняя предлагаемая заработная плата составляет 60 079 рублей. Эксперты посчитали, что для покупки нового гаджета с минимальной комплектацией и стоимостью 124 990 рублей среднестатистическому россиянину придётся работать 43 дня.

Общий рейтинг возглавляет столица, где работающим москвичам в среднем понадобится 36 дней, чтобы купить недавно анонсированный гаджет. Второе место почти в равной степени разделили Санкт-Петербург и Екатеринбург, где жителям нужно проработать около 40 дней для покупки смартфона.


Следом идёт Новосибирск, жителям которого нужно работать 41 день, Нижний Новгород и Тула, жители которых могут купить iPhone через 42 дня. Жителям Тюмени, Рязани и Уфы нужно работать 43, 44, 45 дней соответственно. Замыкает десятку Самара. Жителям этого города понадобиться 26 дней, чтобы купить новый смартфон.

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#зарплата
#россия
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Франция отказалась запрещать въезд машинам с российскими номерами
19 сентября 2023, 08:58

Фото: istock / Richard Villalonundefined undefined

Посольство Франции в России сообщило, что Франция не намерена запрещать въезд автомобилей с российскими номерами.

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — пояснили во французском дипломатическом представительстве издательству «Известия».
Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения для членов Евросоюза, в котором поясняло запрет на территорию ЕС автомобилей с номерами России, так как это может оцениваться как импорт. 

Польша запретила въезд на территорию страны машин с номерами, зарегистрированными в РФ с 17 сентября.  Финляндия — 16 сентября, Эстония и Латвия с 19 сентября 2022.

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#франция
#граница
#автомобили
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ФТС: Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов бюджета РФ
19 сентября 2023, 08:40

Фото: istock / Orientaly

Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа.
По словам Давыдова, Россия почти перевыполнила показатели по экспорту зерна относительно предыдущего года. Основными покупателями зерна стали страны Ближнего Востока, Китай, Египет и Казахстан. Чаще всего поставляются зерновые и масличные культуры, растительное мало, подсолнечник. Об этом заявил врио Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС также добавил, что рот вывозимой продукции агропромышленного комплекса составил 70 процентов в весовом выражении, в стоимостном — меньше, потому что это «зависит от конъюнктуры цен».

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#россия
#экспорт
#страны
#зерно
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Американский журналист Хинкл: Москва красивее Нью-Йорка и Лос-Анджелеса
19 сентября 2023, 07:34

Фото: istock / LARISA DUKA

Американский журналист Джексон Хинкл после посещения России заявил, что Москва красивее Нью-Йорка, Майами и Лос-Анджелеса. Об этом он написал в своих социальных сетях.

В обзоре на столицу России журналист обратил внимание на уровень оказываемого сервиса и инфраструктуры. Он также отметил, что на улицах нет наркоманов и бездомных, в отличие от Соединенных Штатов.  Хинкл также похвалил еду, обслуживание и чистоту вокруг. 

Помимо этого, журналист восхитился видами Кремля, Красной площадью, Храмом Василия Блаженного и парком «Зарядье».

«Я буду честен, в Америке нет ничего подобного, это потрясающе», — заключил журналист.

Ранее Джексон Хинкл выразил свое восхищение в X по поводу новых жилых территорий в Мариуполе.

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#москва
#журналист
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РИА Новости: В России начали испытывать гиперзвуковой снайперский патрон
19 сентября 2023, 05:52

Фото: iStock/Marek_Krempa

Испытания гиперзвукового снайперского патрона, который потенциально может лететь со скоростью свыше 1500 метров в секунду, уже начались в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя занимавшейся разработкой патрона компании Lobaev Arms, Владислава Лобаева.
«Мы можем выпустить его в варианте, граничащем с гиперзвуковым, или с реально гиперзвуковой скоростью. Это решение мы примем по результатам испытаний после того, как определим качество массового продукта», — отметил Лобаев.

По его словам, сейчас уже ведутся опытно-конструкторские испытания патрона на скорость и кучность. При этом сам патрон можно, как объяснил Лобаев, назвать гиперзвуковым пока что лишь условно, так как его скорость только на грани гиперзвуковой, которая начинается от 5 Махов, или 1500 метров в секунду. А даже самая качественная и высокоскоростная снайперская пуля летит со скоростью не выше 900 м/с.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начал продажи гладкоствольного ружья MP-155 Ultima, предназначенного для патронов калибра 12/70 миллиметров, которое оснащено интегрированным стрелковым компьютером. Новое оружие представляет собой уникальное российское ружье, объединяющее в себе впечатляющий дизайн и продуманные технические характеристики.

Это умное ружье оснащено семью патронами в магазине и имеет специальные планки Picatinny и слоты M-LOK для установки дополнительного оборудования, такого как фонари, коллиматоры и лазерные указатели целей. Органы управления MP-155 отличаются улучшенной эргономикой. Стрелковый компьютер ружья оборудован таймером, счетчиком выстрелов, секундомером, компасом и функцией записи статистики.

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#оружие
#испытания
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На Украине предложили заключенным добывать электричество на велогенераторах
19 сентября 2023, 04:57

Фото: iStock/Lex20

В Верховную раду Украины внесён и уже зарегистрирован законопроект, который предлагает украинским заключённым в счёт сокращения срока тюремного заключения заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах. Об этом сообщил депутат Рады Сергей Гривко. По его словам, так заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году.
«Его суть проста: мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок», — рассказал парламентарий о документе. 

Сергей Гривко выразил надежду, что его законопроект продемонстрирует украинскому обществу альтернативные пути наполнения энергосистемы страны. Он указал на возможность использования в данных целях тренажерных залов.

Зимой на Украине может проводиться отключение электричества на длительное время даже без ракетных ударов по инфраструктуре. Об этом заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук. По его словам, украинцы столкнутся с отключением электричества даже в том случае, если по объектам инфраструктуры не будут наноситься удары. Корольчук отметил, что в том случае, если зима будет теплой, отключения будут проводиться также, как и в прошлом году.

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#законопроект
#украина
#тюрьма
#электричество
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Львовский военкомат проверит применение насилия при задержании мужчины
19 сентября 2023, 03:21

Фото: iStock/Olena_Z

Военкомат Львовской области проведёт служебную проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором его сотрудники пытаются силой задержать мужчину прямо на улице.
«Распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования», — указано в сообщении военкомата Львовской области Украины.

Львовские военные пообещали провести служебную проверку, результаты которой будут подвергнуты всесторонней правовой оценке, после чего приняты соответствующие меры.

Ранее исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной сообщил, что  план мобилизации по региону выполнен только на 13%. Он обратился к депутатам с просьбой решить вопрос с увеличением темпов призывов местных граждан.

Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако, СМИ регулярно сообщают о трудностях с мобилизации украинских граждан.

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#проверка
#военком
#львов
#украина
#задержание
#мобилизация
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МЧС предупредило о сильном тумане в Москве
18 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/Elena_Koroleva

Главное управление МЧС Москвы предупредило жителей столицы о сильном и густом тумане, который накроет город с вечера понедельника до утра вторника.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08:00 утра 19 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м», — заявили в пресс-службе ведомства.



В столичном главке попросили водителей снижать скорость и держать дистанцию, избегая обгонов и перестроений, а пешеходов — быть внимательными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию возвратится в Центральную Россию во второй половине начинающейся недели. Он также отметил, что такая теплая погода ожидается в центральных регионах России, а на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.

Однако, согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20 градусов. В конце недели возможно заметное похолодание.

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#туман
#прогноз погоды
#москва
#автомобилисты
#мчс
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Столичные АЗС вновь повысили цены на дизельное топливо
18 сентября 2023, 22:28

Фото: iStock/anatoliy_gleb

На московских АЗС вновь поднялась цена на дизельное топливо. Его средняя стоимость по состоянию на 18 сентября составляет 62,13 рубля за литр. Такие данные следуют из информации Московской топливной ассоциации (МТА).
При этом средняя стоимость бензина марки Аи-92 за неделю выросла на 20 копеек и составила 50,76 рублей за литр. Аи-95 подорожал на 23 копейки, до 56,3 рублей. Аи-100 подорожал на 41 копейку, до 69,24 рубля за литр.

Таким образом, дизельное топливо подорожало на всех столичных заправках, однако дороже всего оно стоит на заправках «Тебойла» и «Нефтьмагистрали».

11 сентября стало известно, что федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом. Мелкооптовые продавцы подозреваются в дополнительных наценках, влияющие на итоговою стоимость нефтепродуктов.

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#бензин
#топливо
#марки
#служба
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Власти чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой
18 сентября 2023, 21:32

Фото: iStock/Konoplytska

Депутаты городского совета чешского города Карвин не стали выполнять предложение властей из Праги о переименовании одного из центральных проспектов города, который с 1975 года носит имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщило издание Idnes.
Уточняется, что поддержали предложение властей лишь шесть депутатов, в то время как 33 выступили против переименования проспекта.

Мэр города Ян Вольф отметил, что в настоящее время есть более важные городские задачи, которые требуют скорейшего решения. По его словам, даже у горожан, проживающих на проспекте Терешковой, много других забот.

Также мэр отметил, что в городе был проведён опрос, результаты которого показали, что жители не против оставить прежнее название. При этом, если бы всё-таки пришлось сменить имя проспекта, на оформление переименования было бы потрачено порядка 22 тысяч долларов.

В городе Карвин, с населением в 50 тысяч человек, тема космоса встречается не на одном проспекте. Здесь можно встретить площадь Гагарина, улицы Циолковского и Космонавтов. При этом, город никак не связан с космической отраслью.

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#чехия
#город
#космос
#улица
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