Россиянину нужно 43 дня, чтобы накопить на iPhone 15

Фото: IStock/valiantsin suprunovich
Сервис Авито Работа опубликовал исследование, в котором сравнил цены на новый iPhone 15 со среднестатистическими зарплатами россиян. Документ находится в распоряжении «Радио 1».
На сентябрь 2023 года средняя предлагаемая заработная плата составляет 60 079 рублей. Эксперты посчитали, что для покупки нового гаджета с минимальной комплектацией и стоимостью 124 990 рублей среднестатистическому россиянину придётся работать 43 дня.
Общий рейтинг возглавляет столица, где работающим москвичам в среднем понадобится 36 дней, чтобы купить недавно анонсированный гаджет. Второе место почти в равной степени разделили Санкт-Петербург и Екатеринбург, где жителям нужно проработать около 40 дней для покупки смартфона.
Следом идёт Новосибирск, жителям которого нужно работать 41 день, Нижний Новгород и Тула, жители которых могут купить iPhone через 42 дня. Жителям Тюмени, Рязани и Уфы нужно работать 43, 44, 45 дней соответственно. Замыкает десятку Самара. Жителям этого города понадобиться 26 дней, чтобы купить новый смартфон.
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Общий рейтинг возглавляет столица, где работающим москвичам в среднем понадобится 36 дней, чтобы купить недавно анонсированный гаджет. Второе место почти в равной степени разделили Санкт-Петербург и Екатеринбург, где жителям нужно проработать около 40 дней для покупки смартфона.
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Екатерина Шмакова