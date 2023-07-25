Россиянка через суд добивается возвращения своей дочери с Украины

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В деле гражданки России Ольги Дороховой, которая пытается вернуть свою 9-летнюю дочь, вывезенную отцом на Украину, будет участвовать уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. Об этом пишет RT.
Отмечается, что Дорохова продолжает борьбу за лишение родительских прав бывшего мужа. Она утверждает, что это позволит быстрее вернуть дочь в Россию.
24 июля Первомайский районный суд Новосибирска отказал Дороховой в удовлетворении ходатайств по привлечению уполномоченных по правам ребенка Новосибирской области и РФ.
Уточняется, что уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко выразила свое желание вступить в дело.
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«Ситуация очень тяжёлая, необходимо использовать все доступные механизмы для того, чтобы обеспечить возвращение Евы домой», — цитирует RT Дорохову.
Уточняется, что уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко выразила свое желание вступить в дело.
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Екатерина Коршунова