Россиянка пожаловалась на изменения в системе «все включено» в Турции

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Российских туристов разочаровали изменения в системе отдыха «все включено» в Турции
Туристов из России разочаровали изменения в системе отдыха «все включено» в Турции. В частности, россияне жалуются на невкусную еду, навязчивых местных и дорогой интернет. Об этом пишет «ФедералПресс».
Жительницу Тюмени разочаровал отпуск, проведенный в турецкой Аланье. Вместе с партнером они выбрали отель системы «все включено», но оказалось, что в стоимость путевки не входят интернет, питание и многое другое.
Таким образом, туристам пришлось потратить дополнительные 40 тысяч рублей за девять дней.
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«Кто ездил в Турцию за дешевым отдыхом, может там его больше не искать», — цитирует издание слова одной из туристок.
Таким образом, туристам пришлось потратить дополнительные 40 тысяч рублей за девять дней.
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Диана Аванесян