В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила доступность общественного транспорта для инвалидов в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с руководителем общественной организации инвалидов «Колесница» Игорем Гундеровым провели рейд по улице Речная на низкопольном автобусе,а также оценили состояние транспорта и доступность городской среды для маломобильных слоев населения.

«Не так давно произошел инцидент в Нахабино, когда инвалиду-колясочнику отказали в проезде на общественном транспорте. Поэтому мы решили лично проверить доступность городского транспорта для такой категории наших жителей. Важно, чтобы любой человек имел возможность свободного передвижения. Мы с Игорем Гундеровым проехали на автобусе, который оборудован пандусом и аппарелью, также есть специальная кнопка для связи с водителем. Но к сожалению, водитель, несмотря на то, что прошел обучение, не смог обеспечить безопасность пассажиру внутри салона и предоставить систему крепления для кресла-коляски» , —поделилась Ирина Фаевская.

Стоит отметить, что в Московской области большинство низкопольного транспорта адаптированно для инвалидов, но проблемой остается незнание персонал, как помогать маломобильным гражданам.