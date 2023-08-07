Россиянки назвали самыми привлекательными холостяками работников сферы IT

Фото: istockphoto.com/Galeanu Mihai
Исследование аналитиков сервиса «Работа.ру» продемонстрировало, что по мнению россиянок самые привлекательные холостяки работают в сфере IT, так ответили 47% респонденток.
При этом, 36% опрошенных сочли привлекательными работников нефтегазовой отрасли, 29% — банковского сектора и финансов, 20% — сферы строительства, 15% — юристов.
Как передаёт RT, в десятку привлекательных областей работы также вошли недвижимость, медицина, транспорт и логистика, ретейл, производство и агропром.
Основным критерием выбора отрасли избранника для россиянок являлся доход.
В исследовании приняли участие 1,2 тыс. женщин из всех регионов страны.
До этого опрос АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM В показал, что в первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают на заработную плату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в первый год трудовой деятельности.
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Как передаёт RT, в десятку привлекательных областей работы также вошли недвижимость, медицина, транспорт и логистика, ретейл, производство и агропром.
В исследовании приняли участие 1,2 тыс. женщин из всех регионов страны.
До этого опрос АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM В показал, что в первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают на заработную плату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в первый год трудовой деятельности.
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Мелисса Тимофеева