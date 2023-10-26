Россиянки устроили драку в раздевалке детского сада

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В раздевалке детского сада в Ухте произошла драка между родителями на глазах у детей, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики Коми.
Суд признал одну из женщин виновной и наложил на нее штраф в размере пяти тысяч рублей. Суд учел обстоятельства того, что женщина находилась в состоянии беременности и имела малолетних детей. Другая участница конфликта была привлечена к административной ответственности.
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