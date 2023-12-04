Россиянку заперли в польском аэропорту и отобрали паспорт

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Гражданка РФ обвиняет власти Польши в том, что ей запретили транзит через территорию страны для возвращения в РФ.
«Подъём» сообщает, что, со слов женщины, она прилетела с Кипра и хотела вернуться в Калининград автобусом из Варшавы. Но ей заявили, что россиянам запрещается пересекать польскую границу даже при наличии шенгенской визы.
Женщину остановили во время прохождения погранконтроля. Ей было отказано во въезде и вылете в третью страну. Ей предложили вернуться в Пафос обратным рейсом. При этом ближайший рейс будет только через четыре дня.
Авиакомпания один раз накормила женщину горячим питанием и предоставила две бутылки с водой. По её словам, сотрудники аэропорта перестали обращать на неё внимания сразу, как только начала работу новая смена.
В подобной ситуации оказалась и «девушка-африканка», рассказывает женщина.
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Женщину остановили во время прохождения погранконтроля. Ей было отказано во въезде и вылете в третью страну. Ей предложили вернуться в Пафос обратным рейсом. При этом ближайший рейс будет только через четыре дня.
«Они у меня забрали паспорт и пока мне не отдают. Перевели меня в зону вылета»,-говорит женщина.Сотрудники аэропорта дали женщине три пледа, чтобы ей было что постелить на металлические лавки. По словам женщины, её окружают неработающие магазины и кафе, а из удобств есть только туалет.
Авиакомпания один раз накормила женщину горячим питанием и предоставила две бутылки с водой. По её словам, сотрудники аэропорта перестали обращать на неё внимания сразу, как только начала работу новая смена.
В подобной ситуации оказалась и «девушка-африканка», рассказывает женщина.
«В посольстве сказали, что это частная ситуация, ничем помочь не могут», - говорит россиянка.Читайте также:
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Мария Фирсова