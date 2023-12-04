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Россиянку заперли в польском аэропорту и отобрали паспорт

04 декабря 2023, 13:17
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Гражданка РФ обвиняет власти Польши в том, что ей запретили транзит через территорию страны для возвращения в РФ.
«Подъём» сообщает, что, со слов женщины, она прилетела с Кипра и хотела вернуться в Калининград автобусом из Варшавы. Но ей заявили, что россиянам запрещается пересекать польскую границу даже при наличии шенгенской визы.

Женщину остановили во время прохождения погранконтроля. Ей было отказано во въезде и вылете в третью страну. Ей предложили вернуться в Пафос обратным рейсом. При этом ближайший рейс будет только через четыре дня.


«Они у меня забрали паспорт и пока мне не отдают. Перевели меня в зону вылета»,-говорит женщина.
Сотрудники аэропорта дали женщине три пледа, чтобы ей было что постелить на металлические лавки. По словам женщины, её окружают неработающие магазины и кафе, а из удобств есть только туалет.

Авиакомпания один раз накормила женщину горячим питанием и предоставила две бутылки с водой. По её словам, сотрудники аэропорта перестали обращать на неё внимания сразу, как только начала работу новая смена.

В подобной ситуации оказалась и «девушка-африканка», рассказывает женщина.

«В посольстве сказали, что это частная ситуация, ничем помочь не могут», - говорит россиянка.
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#аэропорт
#польша
#женщины
#мир
#страны
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Матвиенко считает, что запреты абортов не решат проблемы
04 декабря 2023, 13:39

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

Государство не пойдет на запреты и криминализацию в сфере абортов. Необходимо снизить накал риторики.
Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», - говорит Валентина Матвиенко. 
Она призывает снизить накал риторики, а также перевести обсуждение в плоскость здравого смысла. По словам сенатора, она с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.

«Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой провокационными заявлениями. Некоторые экзотические предложения даже комментировать не хочется», - сказала Матвиенко. 
По мнению сенатора, когда женщина встает перед выбором - рожать ребенка или делать аборт – очень важна поддержка близких людей и диалог с врачами. 

«Нас очень тревожит, что растет количество бесплодных пар. Часть этой проблемы - в том числе в искусственном прерывании беременности женщин, которые потом не могут стать матерью, несмотря ни на какие новые технологии», - объясняет Матвиенко. 
По словам Валентины Матвиенко, зачастую из-за бытовой неустроенности женщины делают аборт, о котором потом жалеют. 

Ранее в Государственной Думе предложили платить врачам, которые отговорят своих пациенток от аборта. Премировать медиков предлагает заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой, пишет «Парламентская газета».

«Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей», — говорит Петр Толстой.
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#аборт
#женщины
#валентина матвиенко
#общество
#семья
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В Москву спустя 11 лет придут суровые декабрьские морозы
Синоптик Шувалов рассказал о морозах в Москве на предстоящей неделе
04 декабря 2023, 13:24

Фото: IStock/Pavel Byrkin

На предстоящей неделе в московский регион ворвутся морозы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Нас впереди ждут крепкие, давно невиданные в декабре морозы. Уже завтра, 5 декабря, днём -8… -13 градусов, потом -10… -15, в четверг -11… -16 и так далее. Ночью у нас ожидаются 20-градусные морозы», — отметил Шувалов.
По словам специалиста, таких декабрьских морозов Москва не видела с 2012 года.

Также синоптик подчеркнул, что снег в Москве прекратит идти. Но благодаря морозам хороший снежный покров сохранится до Нового года.

Напомним, средняя высота сугробов в Москве достигла 36 см, это рекорд за все 145 лет наблюдений. Предыдущий рекорд (30 см) был установлен в 1952 году. 

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#москва
#снег
#морозы
#погода
#прогноз
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В Серебряных Прудах прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
04 декабря 2023, 13:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Серебряные Пруды приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
В преддверии День неизвестного солдата для жителей городского округа Серебряные Пруды был организован тест по истории Великой Отечественной войны.

«Хочется поблагодарить ребят из нашего Молодежного парламента, которые организовали и провели это мероприятие, сделали его не просто интересным, но и познавательным. Думаю, многие из присутствующих узнали новую информацию о Великих подвигах наших Героев. Важно чтить и помнить историю нашей страны», - поделился глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Кроме этого, участники акции смогли посмотреть фильм о дважды герое советского союза маршале Василии Ивановиче Чуйкове «Я из 62-ой», а также прослушать лекцию о его подвигах во время Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран».

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#олег павлихин
#герой советского союза
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Верховный суд разрешил конфисковывать авто у супругов в случае нарушения ПДД
04 декабря 2023, 12:52

Фото: istockphoto/MahmutSonmez

Конфисковать машину у нарушителя ПДД законно, даже в том случае, если автомобиль является совместным имуществом супругов.
Такое решение принял Верховный суд РФ. При этом у второго собственника есть право требовать компенсацию. 

Примером такой конфискации явилась история в республике Марий Эл. Местного жителя признали виновным в пьяном вождении. При этом он сел за руль уже после того, как его лишили водительских прав. 

В итоге суд назначил виновному 400 часов обязательных работ и повторно лишил прав на 35 месяцев. Автомобиль конфисковали, хотя он и находился в долевой собственности нарушителя и его супруги.

Осуждённый подал жалобу. Он потребовал пересмотреть приговор, и выиграл: в кассационном суде отменили решение о конфискации. 
Данное решение замгенпрокурора РФ Игорь Ткачёв обжаловал в Верховном суде. 

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Блиновская заплатила долг налоговой в 1,5 млрд рублей за несколько дней
04 декабря 2023, 12:43

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Ещё на прошлой неделе сумма задолженности блогера Елены Блиновской составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе стоит ноль.
Об этом пишет SHOT. 

Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей блогеру Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова. Задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, а остальные 1,4 миллиарда составляют пени и штрафы.

Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Суд решил 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января 2024  года.

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#блогер
#налоги
#фнс
#общество
#деньги
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Корональная дыра атаковала Землю: для кого опасны магнитные бури, как спастись
Корональную дыру нашли на Солнце, когда обрушатся на Землю магнитные бури
04 декабря 2023, 12:37

Фото:istockphoto/Elen11

Магнитосфера Земли только начала приходить в норму после минувших магнитных бурь, как вдруг гигантская корональная дыра на Солнце атаковала оболочку планеты. Что означает космическое явление, приведут ли дыры на Солнце к ухудшению самочувствия, и что делать метеозависимым людям, расскажет редакция «Радио 1».

Корональные дыры на Солнце 2023 


Астрономы обнаружили огромную корональную дыру на Солнце, которая направлена на Землю. Космическое явление образовалось из-за вихревых процессов на поверхности Солнца. Поток заряженных частиц может ворваться в земную атмосферу со скоростью почти в 3 миллиона километров в час.

Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле
Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле

Специалисты обеспокоены предстоящим геоштормом, так как он может привести к серьезным магнитным бурям.

Магнитные бури в декабре 2023


Сильная геомагнитная активность ожидается с 4 по 7 декабря 2023 года, ее мощность составит 7-8 баллов. В научном сообществе предупредили, что магнитная буря будет сопровождаться полярным сиянием, которое смогут увидеть жители Центральной России. Чтобы наблюдать за явлением, нужно отправиться в отдаленное от искусственного освещения место.

Магнитные бури: на кого влияют

 
В группу риска входят маленькие дети, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболевания сердца. В периоды космической активности, у восприимчивых людей начинает болеть голова, обостряются мигрени, наблюдаются резкие скачки давления, упадок сил, бессонница, ломота в суставах.   

Врачи рекомендуют также особенно беречь себя в периоды геошторма беременным женщинам. Наибольший вред магнитные бури могут нанести тем, кто страдает от болезней сердца.


Как пережить магнитную бурю


Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на здоровье, нужно отказаться от употребления кофе, энергетических напитков и алкоголя. Утренняя зарядка поможет улучшить кровообращение, что наладит работу сердца. Для тех, кто имеет проблемы с этим органом, лучше исключить любую физическую активность и ограничиться контрастным душем.

Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие
Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие

Из рациона следует исключить жирные и жареные блюда. Также нужно больше находиться на свежем воздухе и свести к минимуму пользование электронными устройствами, смартфонами, компьютером и т.д.

 


Магнитные бури в декабре 2023

 
За три осенних месяца текущего года на Землю обрушилось более 15 солнечных вспышек, сопровождающихся сильными магнитными возмущениями. Ученые выяснили, что периоды солнечной активности наблюдаются один раз в 11 лет. Такие явления являются нормой, и поводом для беспокойства было бы их отсутствие.

В декабре 2023 года сильные магнитные бури также придут на Землю 8, 18 и 26 числа. Ожидается, что это будут сильные возмущения мощностью 4 балла из 9 возможных.
 
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#солнце
#здоровье
#астрономы
#заболевания
#магнитные бури
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Воробьёв: в Подмосковье осталось достроить дома для 3 тыс дольщиков
04 декабря 2023, 12:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До 1 января в Подмосковье должны быть решены все проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В рамках большого федерального проекта обеспечения жильём обманутых дольщиков был принят целый блок законопроектов, который позволяет сегодня вести строительство многоквартирных домов с гарантией представления жилья. Это так называемые эскроу-счета и вся система проектного финансирования. И мы в Московской области по поручению президента до 1 января должны завершить решение проблемы обманутых дольщиков», – сказал Воробьёв на совещании с областным правительством и главами городских округов.
По словам губернатора, в Подмосковье осталось достроить дома для примерно 3 тыс дольщиков. 
 
«Благодаря решению нашего президента, нормативному документу и большим дополнительным ресурсам на прошлой неделе вышло постановление, которое позволяет нам завершить все выплаты. Осталось достроить небольшое количество домов – для порядка 3 тыс дольщиков», – уточнил глава региона. 
Воробьёв также поблагодарил федеральное правительство, Минфин и строительный блок за принятие документов, которые сделали возможным решение вопроса с обманутыми дольщиками. 
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#строительство
#дома
#жильё
#дольщики
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В российском регионе губернатор запретил новогодние корпоративы
В Калужской области губернатор запретил новогодние корпоративы
04 декабря 2023, 12:19

Фото: istockphoto/Phawat Topaisan

Губернатор Калужской области Владислав Шапша решил запретить чиновникам проводит новогодние корпоративы.
Об этом он сказал на заседании местного правительства, пишет KP.RU. По мнению губернатора, в такое время неуместно веселье.

В Калужской области не впервые отменяют новогодние корпоративы. В 2020 году веселье отменили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Шапша запретил работодателям устраивать корпоративы из-за проведения СВО. 

Ранее певица Любовь Успенская рассказала, как выступала пьяной на новогоднем корпоративе. News.ru пишет, что Успенская призналась, что во время выступления в Барвихе выпила очень много алкоголя. В тот день артистка давала четвертый концерт подряд.

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#сотрудники
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За осень в подмосковных лесах спасли 740 «потеряшек»
04 декабря 2023, 12:19

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

За три месяца в лесах Подмосковья заблудились 740 человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Единой службой спасения «112» сообщения «Заблудился в лесу» фиксировались и передавались в региональную диспетчерскую службу Комитета лесного хозяйства Московской области.

«За осенний период в подмосковных лесах потерялись 740 человек. Всех нашли, кому требовалось — оказали медицинскую помощь и помогли найти дорогу домой.<…>Холод — главный враг человека в зимнем лесу. Если есть спички, все не так плохо. Но согреться можно и без костра. Надо больше двигаться, организм при движении вырабатывает тепло. Можно во время передвижения громко петь. Боевой дух поднимете и вас могут услышать находящиеся неподалеку люди », — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Самое большое количество ​людей, заблудившихся в лесу, было зафиксировано в сентябре и составило 682 человека. В октябре их число уменьшилось до 51, а в ноябре до 7 человек.

Стоит отметить, что поиск заблудившихся в лесу проводился участковыми лесничими, сотрудниками МЧС, поисковыми отрядами «Лиза Алерт» и Мособлпожспаса.

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