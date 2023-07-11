Минстрой России возьмется за обустройство собачьих площадок

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Минстрой РФ планирует инициировать разработку ГОСТа по обустройству площадок для собак, которых в стране катастрофически не хватает. Об этом 11 июля пишет «Российская газета»
Нехватка площадок для выгула ведет к конфликтам владельцев собак с окружающими, подчеркивают эксперты на прошедшем под эгидой «РГ» круглом столе. При этом того или иного домашнего питомца имеет почти половина россиян.
Эксперты настаивают, что площадки должны быть не только дрессировочными, но и игровыми, а развитие инфраструктуры включает в себя и доступ посетителей с собаками в кафе, магазины и другие общественные места.
Напомним, что с 1 сентября в Подмосковье вводится запрет на выгул собак на детских площадках, в школьных, дошкольных и общеобразовательных организациях, а без поводка и намордника – в общественных местах. Гулять с питомцами можно будет только на специальных площадках либо выбирать места вдалеке от мест скопления людей.
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«Традиционные дрессировочные площадки не просто не подходят для свободной игры собак и для занятий современными видами кинологических активностей, но и часто бывают травмоопасны и не подходят для собак мелких и средних пород. На этих площадках отсутствует комфортная инфраструктура для владельцев», — объяснил Артем Гебелев, руководитель рабочей группы по инфраструктуре для собак при Общественном совете Минстроя.
Напомним, что с 1 сентября в Подмосковье вводится запрет на выгул собак на детских площадках, в школьных, дошкольных и общеобразовательных организациях, а без поводка и намордника – в общественных местах. Гулять с питомцами можно будет только на специальных площадках либо выбирать места вдалеке от мест скопления людей.
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Артем Путинцев