Российские аналоги Zara терпят крах

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Как отмечают в Mash, Zara в день делали примерно по 2 -3 миллиона рублей (а иногда и по 4), тогда как выручка Maag не превышает 400 тысяч рублей. Сделать один миллион за сутки – большой праздник для российского аналога.
Что будет дальше с так популярным в России ранее магазином дальше – остается только догадываться.
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