Российские банки перестанут принимать доллары и евро через банкоматы

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Большинство банкоматов российских банков перестали принимать доллары и евро, пишет издание «Известия».
Представители кредитных организаций не назвали причины прекращения приема зарубежной валюты. Предполагается, что санкции против банков могли повлиять на сложившуюся ситуацию.
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