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Российские банки перестанут принимать доллары и евро через банкоматы

«Известия»: Крупнейшие банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
25 июля 2023, 09:55

Фото: iStock/by sonmez

Большинство банкоматов российских банков перестали принимать доллары и евро, пишет издание «Известия».

В 11 из 13 российских банках отсутствует возможность внесения денежных средств в иностранной валюте посредством банкоматов. Отмечается, что в отделениях банков внести евро и доллары, по прежнему, возможно.

Представители кредитных организаций не назвали причины прекращения приема зарубежной валюты. Предполагается, что санкции против банков могли повлиять на сложившуюся ситуацию.

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#банкоматы
#доллары
#евро
#Россия
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В московских аэропортах массово отменили и задержали рейсы
25 июля 2023, 09:58

Фото:iStock/Ralf Geithe

В столичных аэропортах 25 июля отменен и задержан 21 рейс.
Об отменах и задержках 21 рейса свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
 
В Домодедово задержаны вылеты 14 воздушных судов, один — отменён. Во Внуково  один рейс перенесён на другое время, два — отменили. В Шереметьево перенесено три авиарейса.
 
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины массового изменения времени вылета бортов в московских аэропортах не сообщается.

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#аэропорт
#Москва
#авиабилеты
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В России с 1 января 2024 года изменят призывной возраст
25 июля 2023, 09:30

Фото: iStock/vasile voicu

Призывной возраст в РФ с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода.
Об стало известно из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста. Документ поддержал профильный комитет Госдумы по обороне, пишет ТАСС

Изменения будут касаться закона «О воинской обязанности и военной службе».
 
21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой призыв в армию на срочную службу будет проходить с 18 до 30 лет, вместо 18-27 лет.

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#призывной возраст
#армия
#срочная служба
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Топ-5 самых необычных и интересных фактов о Владимире Высоцком
В России отмечают День памяти Владимира Высоцкого
25 июля 2023, 09:00

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Владимир Высоцкий – легендарный советский актёр, поэт, автор и исполнитель песен, который оставил неизгладимый след в истории российской культуры. Его талант, яркая индивидуальность и оригинальный стиль привлекают внимание поколений и продолжают восхищать многих до сих пор. В честь Дня памяти Владимира Высоцкого 25 июля, мы решили вспомнить и рассказать вам несколько необычных и малоизвестных аспектов, которые делают его личность еще более интересной.

Высоцкий должен был озвучивать волка из «Ну, Погоди!»

По задумке создателей мультсериала, волка из «Ну, Погоди!» должен был озвучивать именно Владимир Высоцкий. Однако его кандидатуру не одобрили, поскольку официальные власти не сильно любили поэта-бунтаря. Артисту пришлось отказать по идеологическим соображениям. 

Тогда Высоцкому часто отказывали в ролях в кино из-за его резких высказываний и жёсткой позиции.
 

Высоцкого обвинили в краже 

Это случилось во время поездки в Париж. Тогда он у Марины Влади и в один из дней, припарковав машину на стоянке возле дома, начал откручивать дворники и зеркала с автомобиля. Так в Советском Союзе защищались от грабителей. В тот момент его заметил полицейский и поспешил задержать «вора». Ситуацию спасла Марина Влади, которая в окно квартиры увидела инцидент. Она объяснила всю ситуацию правоохранителю.

Высоцкий скучал по Сталину

Есть разные мнения по поводу того, во сколько лет Владимир Высоцкий написал своё первое стихотворение. Но одним из первых однозначно точно стало стихотворение о Сталине. Он сочинил его в марте 1953 года, когда ему было 15 лет, и назвал «Моя клятва». В стихотворении автор тосковал по безвременно почившему правителю.

Высоцкий заложил кольцо своей второй жены

Владимир Высоцкий познакомился со своей второй супругой Людмилой Абрамовой, когда заложил её кольцо в ресторан. В тот вечер поэт разбил посуду в ресторане. В поисках денег он вышел на улицу и подошёл к девушке, попросив у неё денег. Прохожая сказала, что денег у неё нет. Тогда Высоцкий буквально взмолился: «Ну найдите где-нибудь, займите, я разбил посуду в ресторане, должен заплатить, у меня паспорт забрали, помогите ради Бога!». Девушка сжалилась над мужчиной и сняла с руки бабушкино кольцо. Тогда же он и пообещал жениться на девушке.

Кстати, вскоре Высоцкий выкупил кольцо и вернул Людмиле.

Автор музыки для фильмов

Не только певец и актёр, Высоцкий также был автором музыки для нескольких советских фильмов. Он написал музыку для таких картин, как «Ветер «Надежды». Часть песен создана именно для фильма, а вот «Ах да, среда!» Высоцкий написал раньше.

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#Владимир Высоцкий
#день памяти
#факт
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День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля
В России 30 июля отметят День военно-морского флота
25 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/alexnikit1981

Каждое последнее воскресенье июля в России отмечают важный и почётный праздник – День военно-морского флота (ВМФ). В этот день вспоминают богатую историю флота, его героические подвиги и важную роль в защите страны.

Когда отметят День Военно-морского флота в 2023 году

Традиционно День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году оно приходится на 30 июля.

История и традиции Дня ВМФ в России

История Дня ВМФ берёт своё начало в далёком 1939 году, когда Советский Союз решил учредить этот праздник в честь Военно-морского флота. Произошло это благодаря советскому флотоводцу Николаю Кузнецову. Именно он тогда предложил правительству тех лет — Совнаркому — учредить День ВМФ.

Уже в 2006 году президент РФ подписал указ, который установил официальный статус праздника и установил день празднования – 30 июля.
Этот праздник в России любят и обожают многие, даже те, кто к нему не причастен. Всё потому, что в этот день во многих российских городах проходят парады и праздничные торжества. Часто устраивают шоу в различных портах, военных гарнизонах и на водных просторах страны.

Одна из главных традиций праздника — церемония поднятия Андреевского флага. Ни один День ВМФ не проходит без торжественного подъема этого символа военно-морского флота России.
Также в этот день морские корабли выходят в открытое море, чтобы произвести торжественные стрельбы и участие в маневрах.

Как отмечают День ВМФ в городах России

День военно-морского флота празднуют в городах, которые стали символами боевых кораблей, портов и защиты российских рубежей. Лишь в некоторых из них торжество проходит с особым размахом. 

Парад кораблей на День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Санкт-Петербург и Кронштадт — северная столица России, расположенная на Балтийском побережье держит главный парад ВМФ России. Традиционно на День военно-морского флота в 2023 году там пройдёт парад кораблей. Местные жители знают, что по уровню проведения парад можно сравнить с Парадом Победы на 9 мая.

В 2023 году в параде примут участие больше 50 кораблей и катеров, а также корабли пограничного управления ФСБ России, 7 субмарин и 48 самолётов.  

Для тех, кто в этот день захочет посетить музеи, библиотеки и другие учреждения культуры, вход будет бесплатным. Также на территории северной столицы пройдут различные выставки, приуроченные ко Дню ВМФ.

Парад военно-морской техники в Севастополе

Следующей по полярности точкой празднования Дня ВМФ считается Севастополь. Корабли за несколько недель выстраивается в парадную линию вдоль Севастопольской бухты. Там они поднимают Андреевские флаги и флаги расцвечивания. А уже в сам день на выход из бухты следуют один за другим военные суда и подводные лодки.

Однако в 2022 году традиционный парад пришлось отменить из-за участия кораблей в специальной военной операции на Украине.

Парад кораблей на День МВФ во Владивостоке

Во Владивостоке тоже не пропускают День военно-морского флота, ведь именно здесь находится главная база Тихоокеанского флота. Как и в прошлые годы, в этот праздничный день традиционно пройдет парад военно-морских кораблей, зрители увидят выступление военного оркестра и эффектное появление спецназа с праздничной программой на водной станции ТОФ. 

Точный состав военно-морского парада в 2023 году станет известен за несколько дней до праздника. В прошлом году в параде участвовали, в том числе фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный» и подводная лодка «Усть-Большерецк».

Праздничные мероприятия на день ВМФ в Новороссийске

В городе-герое Новороссийск отмечают праздник не только служащие, ветераны ВМФ и их родные, но и все те, кто гордится государственным флотом. В акватории Цемесской бухты покажут боевые возможности кораблей. В море выйдут 20 кораблей. Кто ни разу не был на военном корабле, сможет восполнить этот пробел и совершить экскурсию.

30 июля в акватории порта пройдёт военно-спортивный праздник, а также парад кораблей. Гостям торжества и местным жителям покажут, как проходит морской бой, специалисты попробуют освободить судно, которое по легенде захватили террористы. Там же они должны будут отыскать морскую мину и обезвредить её. Интересна программа будет и тем, кто более творчески относится к празднику: в День ВМФ покажут фонтаны на воде и дефиле 73-го военного оркестра.

День военно-морского флота в Петропавловске-Камчатском

Как и в предыдущие годы праздничные мероприятия на День военно-морского флота в Петропавловске-Камчатском проходят в акватории Авачинской губы. Все желающие смогут посмотреть, как специалисты задерживают судно «нарушителя», а штурмовой спецназ уничтожает «пиратов» на борту захваченного корабля. Помимо этого, каждый год в Петропавловске-Камчатском устраивают дефиле и вальс кораблей.

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#День ВМФ
#Россия
#праздник
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Два блока Запорожской АЭС перевели в режим «останова»
Четвертый и пятый блоки ЗАЭС перевели в режим «останова» для техосвидетельствования
25 июля 2023, 08:06

Фото: iStock/WangAnQi

Четвертый и пятый блоки Запорожской АЭС перевели в режим «останова» для технических работ, сообщает администрация станции в своем Telegram-канале.
По словам представителей администрации, четвертый блок перевели в режим «горячий останова» для обеспечения станции паром. Пятый же – в режим «холодный останов» для техосвидетельствования.  

При этом, ранее паром ЗАЭС обеспечивал пятый энергоблок. Сейчас же, для проведения технических работ, пятый блок остужают, а его функцию временно будет выполнять четвертый. 

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил об опасениях западных лидеров, что Владимир Зеленский может готовить теракт на Запорожской АЭС. По его мнению, главы западных стран стараются убедить Зеленского воздержаться от опрометчивых решений вокруг ЗАЭС.

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#ЗАЭС
#Энергоблоки
#Режим останова
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СК завел более трех тысяч дел за зверства Киева на Донбассе
Бастрыкин: СК завел более 3 тысяч уголовных дел за зверства Киева в Донбассе
25 июля 2023, 07:54

Фото: iStpck/Prostock-Studio

За девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«За девять лет СК Российской Федерации возбудил 3 286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.  

Фигурантами дел является как военное, так и политическое руководство Украины, а также участники националистических и силовых объединений. Все они, подчеркнул глава ведомства, понесут ответственность перед законом. 

Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что сейчас в СК функционирует специальный отдел, связанный с цифровой криминалистикой. Помимо следователей, там трудятся и IT-специалисты. Следственный комитет умело внедряет в свою работу все новые цифровые достижения, что помогает гораздо быстрее расследовать и предотвращать преступления.

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#Бастрыкин
#СК
#Киевский режим
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Следственный комитет выявляет новые виды мошенничества
Бастрыкин: Следователи нередко выявляют новые виды мошенничества
25 июля 2023, 07:31

Фото: iStock/artoleshko

При расследовании уголовных дел, следователи нередко выявляют все новые виды мошенничества, в том числе связанные с уклонением от уплаты налогов, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«При расследовании уголовных дел мы нередко выявляем новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин, добавив, что фигуранты, порой, умело пользуются пробелами в законодательном регулировании.  

По словам главы ведомства, зачастую мошенники разводят пожилых людей, которые не обладают достаточной правовой грамотностью.  
«Кроме того, не менее опасны и преступления в даркнете, который предоставляет свободу для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов, предложений оказания незаконных услуг, вплоть до заказов на совершения преступлений», - подчеркнул Бастрыкин.  

Председатель ведомства отметил, что сейчас в СК функционирует специальный отдел, связанный с цифровой криминалистикой. Помимо следователей, там трудятся и IT-специалисты. Следственный комитет умело внедряет в свою работу все новые цифровые достижения, что помогает гораздо быстрее расследовать и предотвращать преступления.  

На сегодняшний день IT-отдел ведомства расследовал свыше 10,5 тысяч преступлений, связанных с цифровыми технологиями. 

Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что следователи СК всегда были приверженцами сбалансированного выбора уголовно-правовых мер воздействия. В том числе, в недавно нашумевших делах блогеров, не уплативших налоги в бюджет государства, следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под арест.

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#Бастрыкин
#СК
#Мошенники
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СК РФ движется по пути либерализации уголовной политики
Бастрыкин: СК стал чаще применять для фигурантов меры пресечения, не связанные с арестом
25 июля 2023, 07:15

Фото: kremlin.ru

Следственный комитет стал чаще применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«В нашей практике все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. За последние 5 лет их доля возросла на 29 процентов. Таким образом, Следственный комитет движется по пути либерализации уголовной политики», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.  

По словам главы СК, следователи всегда были приверженцами сбалансированного выбора уголовно-правовых мер воздействия. В том числе, в недавно нашумевших делах блогеров, не уплативших налоги в бюджет государства, следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под арест.  

За минувший год всего 17 процентов подозреваемых содержались под стражей в период следственных действий, заключил Бастрыкин.

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#СК
#Бастрыкин
#Уголовные дела
#Арест
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Пользователи Twitter назвали Путина настоящим лидером
В Twitter восхитились общением Путина с народом в Кронштадте
25 июля 2023, 06:57

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Пользователи Twitter с восхищением отреагировали на размещенное ирландским журналистом Чей Боузом видео, на котором российский лидер Владимир Путин прогуливается с людьми в Кронштадте.
«Настоящий лидер», - написал один из онлайн-пользователей.  

«Это человек, который говорит то, что думает, делает то, что говорит, и люди знают, что могут ему доверять. В отличие от западных политиков», - подметил второй.  

«Мне бы так хотелось познакомиться с этим великим человеком», - подытожил третий.      

Ранее читатели немецкого издания Die Welt были шокированы словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в стране – это результат «урока» от Владимира Путина.

«Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще называем Россию санкциями», - заявили в сети.

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#Путин
#Кронштадт
#Twitter
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