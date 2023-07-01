Российские пиротехники обезвредили в Донбассе более 4 тысяч снарядов

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За три месяца сводная группа пиротехников МЧС России смогли обезвредить в Донбассе более 4 тысяч снарядов
Представитель ГУМЧС России по Ростовской области сообщил, что за три месяца работы пиротехники МЧС России обезвредили на территории ДНР и ЛНР более четырех тысяч снарядов, передает РИА Новости.
Представитель ведомства добавил, что особенно тщательно российскими пиротехниками были обследованы жилые микрорайоны, объекты энергоснабжения, мосты, железнодорожные магистрали и иные важные объекты.
Сообщается, что за прошедшую 80-дневную смену сводная группа пиротехников обследовала 125 гектаров территории.
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Представитель ведомства добавил, что особенно тщательно российскими пиротехниками были обследованы жилые микрорайоны, объекты энергоснабжения, мосты, железнодорожные магистрали и иные важные объекты.
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Екатерина Коршунова