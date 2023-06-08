Российские поставщики попросили ограничить ввоз иностранных систем противопожарной безопасности

РИА Новости/Кирилл Каллиников
«Коммерсантъ» сообщает, что поставщики систем противопожарной безопасности обратились к Минпромторгу с просьбой ограничить поставки западных решений в Россию
«Коммерсантъ» пишет, что российские поставщики систем противопожарной безопасности считают, что можно ограничить поставки в Россию решений иностранных производителей.
Обращение на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака было направлено консорциумом «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности».
Поставщики обратились в министерство с просьбой наложить ограничения на параллельный импорт пожарных и охранных систем, произведённых покинувшими РФ зарубежными компаниями.
Минпромторг и МЧС пока не стали комментировать данное обращения консорциума.
Ранее сообщалось, что в России закроют магазины Vans и The North Face. Американский производитель одежды и обуви VF Corporation принял решение закрыть магазины в России Компании VF Corporation принадлежат бренды Vans, The North Face, Timberland, Supreme. «Коммерсант» пишет, что местное подразделение будет переведено на оптовые поставки. Сообщается, что последние торговые точки продажи Vans и других брендов закрыли весной 2023 года.
Обращение на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака было направлено консорциумом «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности».
Минпромторг и МЧС пока не стали комментировать данное обращения консорциума.
Ранее сообщалось, что в России закроют магазины Vans и The North Face. Американский производитель одежды и обуви VF Corporation принял решение закрыть магазины в России Компании VF Corporation принадлежат бренды Vans, The North Face, Timberland, Supreme. «Коммерсант» пишет, что местное подразделение будет переведено на оптовые поставки. Сообщается, что последние торговые точки продажи Vans и других брендов закрыли весной 2023 года.
Мария Фирсова