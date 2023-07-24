Российские школьники завоевали три золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

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Ученики старших классов из российских школ завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной олимпиаде по химии, проходившей в Цюрихе (Швейцария). В состязаниях участвовали 348 старшеклассников из разных стран.
Как рассказали в организационном комитете олимпиады, всего на состязания в Цюрих прибыли 89 делегаций. Соревновались в теоретических знаниях по химии и ставили лабораторные опыты 348 ребят. Следующая, 56-я химическая олимпиада пройдет в июле 2024 года в Саудовской Аравии.
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Александр Бойцов