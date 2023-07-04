Российские спортсмены посетят детский лагерь «Литвиново»

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Этим летом будет реализован проект «СВОи дети», в рамках которого будут организованы посещения подмосковного лагеря «Литвиново» российскими чемпионами и призерами Олимпийских игр для проведения встреч с детьми бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации.
Первая встреча детей со знаменитыми спортсменами пройдет уже 6 июля. В ходе встречи, российские спортсмены проведут с детьми тренировку, расскажут о видах спорта и о своих победах.
Всегда за летний период пройдет три гостевых визита звезд российского спорта в детский лагерь.
Проект организован Комитетом по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, Благотворительным фондом «Вместе –ЛЕГКО» при поддержке Министерства социального развития Московской области.
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Алиса Сергиенко