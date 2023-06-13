Российские студенты отправятся восстанавливать Мариуполь

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Вице-премьер Голикова заявила, что студотряды будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя
Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что российские студенческие отряды грядущим летом будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По ее словам, благодаря работе студенческих формирований, в ДНР уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила». В этом году, работа будет проводиться по восстановлению объектов в городе Мариуполе, добавила она. Голикова также отметила, что в студотряды в текущем году вступят более 200 тыс. обучающихся из различных регионов России.
Напоминаем, накануне градоначальник Мариуполя Олег Моргун назвал сроки восстановления города. По его прогнозам, восстановительные работы займут около 3 лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что специалисты из Подмосковья восстанавливают здание школы в Мариуполе.
По ее словам, благодаря работе студенческих формирований, в ДНР уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила». В этом году, работа будет проводиться по восстановлению объектов в городе Мариуполе, добавила она. Голикова также отметила, что в студотряды в текущем году вступят более 200 тыс. обучающихся из различных регионов России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что специалисты из Подмосковья восстанавливают здание школы в Мариуполе.
Анастасия Крестьянова