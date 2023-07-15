«Ъ»: Российские таксопарки наращивают число китайских автомобилей

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Значительный рост импорта легковых автомобилей из КНР привел к тому, что таких машин становится все больше и больше в отечественных таксопарках, сообщает «Коммерсантъ»
По сведениям издания, текущий показатель числа таких машин оценивается в 30%, а по итогам 2023 года может вырасти до 40–45%. Наибольшей популярностью пользуются такие китайские марки, как Chery, Geely, Haval и JAC.
Таксопарки испытывают нехватку новых машин, и именно китайские автомобили позволяют сократить дефицит в высоком тарифном сегменте, даже несмотря на то, что некоторые пассажиры скептически относятся к их безопасности и комфорту.
В ходе выставки «Иннопром-2023» вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании «АвтоВАЗ» Сергей Громак заявил, что производство такси в России должно быть локализовано. «Это могут быть разные бренды — китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории РФ и иметь определенный уровень локализации», — пояснил он.
В мае 2023 года поставляемые в Россию китайские автомашины заняли 75,2 процента всего автомобильного рынка России. В абсолютных цифрах это составит более 51 тыс. автомобилей. При этом это данные именно об импорте, то есть о машинах, которые ввезены на территорию РФ. Что касается количества проданных в итоге машин, оно тоже выросло, но чуть меньше — на 46 процентов.
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Таксопарки испытывают нехватку новых машин, и именно китайские автомобили позволяют сократить дефицит в высоком тарифном сегменте, даже несмотря на то, что некоторые пассажиры скептически относятся к их безопасности и комфорту.
В мае 2023 года поставляемые в Россию китайские автомашины заняли 75,2 процента всего автомобильного рынка России. В абсолютных цифрах это составит более 51 тыс. автомобилей. При этом это данные именно об импорте, то есть о машинах, которые ввезены на территорию РФ. Что касается количества проданных в итоге машин, оно тоже выросло, но чуть меньше — на 46 процентов.
В целом, китайские компании крайне активно занимают рынок, с которого после начала СВО на Украине массово ушли американские, европейские, японские и южнокорейские автопроизводители. Так, доля авто из Южной Кореи снизилась до 0,9 процента, а из Японии — до 0,5 процента. Машины из США и Европы заняли в совокупности чуть менее двух процентов.
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Артем Путинцев